Molestie | umiliazioni e paura anche nel settore dei beni culturali “Non ho denunciato

(Di giovedì 13 giugno 2019) Quando Alyssa Milano il 15 ottobre 2017 ha twittato l’espressione “Me too” forse non pensava che tutto il mondo femminile si sarebbe compattato per raccontare le esperienze dio violenza sul lavoro. Perché le storie di piccoli e grandi soprusi non riguardano solo i set cinematografici o i casting, i provini e le audizioni per le tv. A tracciare l’esistenza del fenomenoneldeiha provveduto un questionario-inchiesta di Mi riconosci? Sono un professionista dei, il gruppo di professionisti che dalla fine del 2015 si è riunito spinto “dalla volontà di cambiare la realtà lavorativa del”. Un insieme di domande fatte a chi lavora in un ambito dove domina la precarietà e che è composto in gran parte da donne., 85% delle giornaliste dichiara di esserne stata ...

