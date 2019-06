Milano | alla fabbrica del Vapore la sesta edizione di “Contaminafro identità in

Luna in piscina : alla Cozzi di Milano è possibile : Immagina di nuotare sotto una super Luna, così grande che quasi puoi toccarla. Sarebbe molto romantico. Ora puoi farlo anche in piscina, magari mentre ti alleni. Succede dal 15 al 23 giugno alla piscina Cozzi di viale Tunisia a Milano. È un riproduzione fedele quella che verrà collocata sopra la vasca grande della piscina milanese, con tanto di crateri, realizzata dall’artista Luke Jerram usando cartografie della Nasa. La ...

La pallavolo invade Milano con la Volley Week : Il Campionato Italiano di beach Volley con la sua prima tappa, le tre partite della nazionale maschile impegnata nella Volleyball

Nuovo blitz pro vita davanti alla Mangiagalli di Milano : tanti cartelli ma pochi attivisti : All’esterno della storica clinica ginecologica milanese sono comparsi cartelli contro l’aborto, dopo il blitz dello scorso...

METEO Milano - ALLERTA TEMPORALI/ Maltempo - previsioni nubifragi e rischio allagamenti : METEO a MILANO, scatta l'ALLERTA per TEMPORALI e piogge: i fiumi Seveso e Lambro monitorati, rischio allagamenti e disagi alla circolazione.

Milano. Proseguono i percorsi musicali e motori alla Scuola primaria San Giusto : Sono state approvate dalla Giunta Sala le linee di indirizzo per la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra il Comune

Pedullà : «Oggi vertice a Milano per Sarri alla Juve» : Alfredo Pedullà, uno dei giornalisti più informati su quello che riguarda Maurizio Sarri, ha lanciato un nuovo aggiornamento sul suo sito personale. È previsto oggi a Milano l’incontro decisivo per il futuro di Maurizio che è, ed è sempre stato l’unica soluzione voluta dalla Juve. Dopo che gli accordi erano stati chiusi da settimane si attendeva solo il via libera del Chelsea per liberare il tecnico toscano, oggi a Milano dovrebbe ...

Milano - segregata in casa del ‘guru del corallo’ : fugge dalla finestra e cade : Per cercare di sfuggire al suo fidanzato, che la teneva chiusa in casa e l’aveva obbligata ad immergersi nella vasca da bagno colma di acqua gelata, si è calata, senza alcun indumento addosso, dalla finestra al secondo piano. Mentre stava cercando di scendere fino al balcone sottostante, forse per le mani bagnate, ha mollato la presa ed è caduta in strada. Martedì pomeriggio qualche passante ha assistito a questa scena incredibile in via Biella, ...

Milano - botte e sevizie dal fidanzato : scappa gettandosi dalla finestra. Lui era stato assolto dalle accuse di 4 ragazze : Segregata per quattro giorni dal fidanzato in un appartamento di Milano e sottoposta a botte e sevizie. Per questo una ragazza di 26 anni si è gettata dalla finestra dell’abitazione di via Biella approfittando di una distrazione del compagno. La polizia è stata avvisata da una vicina di casa che l’ha soccorsa e accompagnata da un altro inquilino. Quando gli agenti sono entrati nell’appartamento di Giacomo Oldrati, 40 anni, sono ...

Marco Carta - ecco dove si trova il cantante dopo il rinvio a giudizio per furto alla Rinascente di Milano : FQ Magazine Marco Carta, ecco chi è la donna che era con lui alla Rinascente L’arresto non è stato convalidato, ma lui resta indagato per furto aggravato in concorso: il processo è stato fissato a settembre. È la decisione che il giudice di Milano ha preso per il cantante Marco Carta, arrestato venerdì 31 maggio con l’accusa di aver rubato sei magliette ...

Milano - TENTA SUICIDIO ALLA STAZIONE METRO/ Atm - linea M1 ferma : passeggeri feriti : MILANO, TENTA SUICIDIO ALLA STAZIONE METRO di Rovereto: Atm ferma circolazione su linea M1 rossa. Ci sono passeggeri feriti.

Crai Milano Volley Week - la pallavolo "invade" Milano : Radio 105 è radio partner dell'evento, Telesia e ilSussidiario.net sono i media partner. La Crai Milano Volley Week è un evento diffuso che intende coinvolgere un pubblico non prossimo alla ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Sassari ad un successo dalla finale - a Milano serve l’impresa in trasferta per continuare a sperare : Appuntamento imperdibile in programma questa sera con un nuovo capitolo della entusiasmante sfida tra Sassari e Milano, semifinale dei Playoff della Serie A 2018-2019 di Basket maschile. Le prime due partite hanno regalato uno spettacolo sensazionale e la formazione allenata da Gianmarco Pozzecco è riuscita ad espugnare il Forum di Assago in entrambe le occasioni dimostrando una condizione fisica e mentale prossima alla perfezione e proseguendo ...

Bolle balla a ritmo di swing nella notte di Milano : Incursione a ritmo di swing nella notte di Milano del ballerino Roberto Bolle. Dopo aver incantato il Teatro degli Arcimboldi con il suo Gala, è corso intorno alle Colonne di San Lorenzo dove si stava svolgendo una serata di swing all'insegna del festival di danza da lui promosso OnDance, realizzata in collaborazione lo storico locale Spirit de Milan. Mano per mano con la ballerina della Scala Antonella Albano, ha attraversato la folla di ...