Milan | Marco Giampaolo a Milano per la firma | presto sarà il nuovo allenatore rossonero

Basket - Marco Belinelli apre ad un ritorno in Italia : “Seguire Messina a Milano? Magari tra qualche anno” : Marco Belinelli è intervenuto oggi pomeriggio alla trasmissione radiofonica di Radio 24 “Tutti Convocati”. La prima domanda è stata ovviamente sull’arrivo a Milano di Ettore Messina: “Mi dispiace non averlo più a San Antonio ma allo stesso tempo sono contento che abbia la possibilità di tornare ad essere il vero Ettore Messina, il comandante. Lui cercherà di fare molto bene e mettersi in gioco per cercare di vincere ...

Milano - nel 2018 Berlusconi ha aiutato Marco Columbro in difficoltà comprando la sua villa : L'ex premier Silvio Berlusconi è corso in aiuto di un suo vecchio amico. Secondo Fosca Bincher, giornalista de Il Tempo, tramite la Dueville di Segrate, una sua società immobiliare, il leader di Forza Italia ha acquisito nel 2018 la villa unifamiliare a tre piani di Marco Columbro. L'attore e conduttore molto celebre negli anni '90 per essere stato volto di punta di programmi Mediaset, ha avuto rivolgimenti di sorte per problemi di salute: nel ...

Il Milan ha scelto Marco Giampaolo. L'unico (grande) difetto del Mister : si rischia un "piccolo Diavolo" : Dopo 902 presenze in campo con il Milan, Paolo Maldini fa segnare la prima da capitano alla scrivania. Il Diavolo riparte dal suo simbolo che ha passato l' ultimo anno a studiare per questo momento al fianco di Leonardo: dopo i giorni di riflessione, l' ex numero 3 ha accettato l' incarico di dirett

Marco Carta arrestato per furto a Milano : rubate t-shirt per 1200 euro alla Rinascente Da Amici al coming out : chi è : Il cantante 34enne, vincitore di Sanremo, è stato fermato insieme a una donna di 53 anni: stava uscendo dalla Rinascente di Milano con sei maglie del valore di 1200 euro