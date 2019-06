Milan | l’addio di Bakayoko | “torno al Chelsea”

Milan - dietro l’addio di Leonardo c’è il PSG : pronto il clamoroso ritorno : Leonardo potrebbe tornare a Parigi, non è ancora chiaro in quale veste: dopo l’avventura al Milan un clamoroso ritorno al PSG? Ieri il PSG ha attirato l’attenzione su di sè per l’annuncio dell’addio di Gigi Buffon: l’ex portiere juventino, nonostante la proposta di rinnovo del club francese, ha deciso di non proseguire la sua avventura a Parigi. Oggi, il PSG torna a far parlare di sè per la possibilità di un ...

Milan - l’addio di Montolivo è al veleno : “io zitto senza fascia - senza giocare 1 minuto e senza aver potuto salutare i tifosi” : Montolivo dà l’addio al Milan con un post Instagram: il centrocampista si toglie più di un sassolino dalla scarpa e ringrazia i tifosi Dopo un anno passato ai margini della rosa, Riccardo Montolivo ha lasciato finalmente il Milan. Il contratto che legava l’ex Fiorentina ai rossoneri è scaduto e il giocatore ha detto addio alla società in un modo alquanto brusco. Parabola incredibile quella di Montolivo: arrivato al top della ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino inseparabili : baci prima dell’addio a Milano : Da quando è tornato (ufficialmete) l’amore Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono inseparabili. Divisi per molto tempo, in cui Belen è stata fidanzata col centauro della motoGp Andrea Iannone, i due sono sempre insieme nella vita reale, sui social e a breve anche sul piccolo schermo. Per l’estate infatti Belen e Stefano sono attesi in coppia per una doppia prova da conduttori sulla Rai, prima “La notte della Taranta”, e poi, si vocifera, ...

Bertolacci - l’ultima stoccata prima dell’addio : “Milan - un giorno racconterò la mia versione dei fatti” : Andrea Bertolacci lascia il Milan dopo 4 anni con poche luci e tante ombre: il centrocampista si è detto pronto a fornire la sua versione dei fatti in futuro Spal-Milan è stata l’ultima partita di Andrea Bertolacci con la maglia rossonera anche se, a dirla tutta, il centrocampista non è entrato in campo, così come nelle altre 37 gare della stagione. I 4 anni passati al Milan sono stati avari di soddisfazioni per Bertolacci che, ...

Milan - ufficiale l’addio di Gattuso : Gazidis ringrazia l’ormai ex allenatore rossonero : L’ufficialità è arrivata: il Milan comunica l’interruzione del rapporto professionale con l’allenatore Gattuso Giornata di importanti comunicazioni in casa Milan: nei giorni scorsi erano nell’aria due importantissimi addii, confermati oggi dalla società. Dopo la conferma delle dimissioni del ds Leonardo, il club rossonero ha comunicato che la collaborazione con Gattuso è ufficialmente terminata. Il Milan ha ...

Allenatore Milan - l’addio di Gattuso e i nomi per il sostituto : è iniziata una nuova rivoluzione : via anche Leonardo e Maldini : nuova rivoluzione in casa Milan, l’ennesima degli ultimi anni. Sono attese oggi le dimissioni di Leonardo. Il direttore tecnico del Milan potrebbe e dovrebbe essere sostituito dal ds del Lille Luis Campos. Ma se questo era nell’aria, è stato il colloquio di ieri tra Gazidis e Gattuso a portare al colpo di scena: anche il rapporto tra il Milan e l’Allenatore si è interrotto. Fino alla partita di Ferrara, l’addio di ...

Calcio : oggi l’addio di Rino Gattuso al Milan. Paolo Maldini potrebbe seguirlo : La storia tra il Milan e Rino Gattuso finisce qui. Si attende solo l’ufficialità ma è ormai chiaro che il tecnico e il club rossonero seguiranno strade diverse in vista della prossima stagione. La mancata qualificazione alla prossima Champions League e i risultati non all’altezza delle aspettative, alla base di una interruzione del rapporto. Una decisione consensuale, nonostante Rino avesse ancora due anni di contratto. Per questo, ...

Il Milan non è una ‘questione di soldi’ - Gattuso si dimette : il mercato low cost alla base dell’addio : Gattuso ha deciso di dimettersi dall’incarico di allenatore del Milan. L’ex centrocampista rossonero rinuncia a 2 anni di contratto: il mercato ‘low cost’ alla base dell’addio L’accesso alla Champions League mancato all’ultima giornata, 68 punti conquistati come nessuno negli ultimi 6 anni, l’appoggio incondizionato dei giocatori e della maggioranza della tifoseria: tutto questo non è ...

Milan - Rino Gattuso verso le dimissioni : anche l’addio è controcorrente : L'infanziaIl nonnoBocciato? La fugaI primi scherziL'incontro romanticoRino papàWelcome back«Porto sfortuna?»Pirlo illuminanteIl bersaglioIl cellulare?Kakà e MaterazziGiù le mani da RickySimulatore a chi?«You and me»Ma quale tutor?La focaQualcuno mi aiutiCalma Alex!Un sogno che si avveraIn mutandeIntervista storicaQuello strattone al misterIl Gattuso DayUna bella riproduzioneBei ricordi? No, sconfitteRimedi efficaci«Ci vedo doppio»Solo MilanUna ...

Milan – Dopo Leonardo anche Gattuso verso l’addio : lungo incontro con Gazidis : Manca ancora l’ufficialità ma sembra che ormai non ci sia nulla da fare per tornare indietro: Gattuso verso l’addio al Milan Dopo le dimissioni di Leonardo, il Milan si avvicina ad un nuovo addio: sembra infatti che le strade di Gattuso e del club rossonero andranno presto in direzioni differenti. L’allenatore del Milan ha incontrato oggi Gazidis per parlare proprio del suo futuro, delle ambizioni della squadra e ...

Milan - Leonardo verso l’addio. Gazidis con pieni poteri? : Milan, Leonardo IN PARTENZA – Potrebbe concludersi dopo appena una stagione il ritorno di Leonardo come dirigente del Milan. Il brasiliano, che in passato è stato giocatore e allenatore dei rossoneri, secondo gli ultimi rumors è in uscita da Casa Milan. L’ex centrocampista pagherebbe, nella peggiore delle ipotesi, la mancata qualificazione alla Champions League. Ai […] L'articolo Milan, Leonardo verso l’addio. Gazidis con ...

Milan - c’è il sì di Campos : l’addio di Leonardo si avvicina? : Milan, Luis Campos del Lille potrebbe prendere il posto di Leonardo in rossonero: le ultime mosse di Gazidis Il Milan è al lavoro per pianificare la prossima stagione, nonostante ancora abbia molto in ballo in questa annata che volge al termine. Prima di pensare alla questione tecnica, Gazidis sta lavorando dal punto di vista dirigenziale, andando a trovare una bozza d’accordo con il manager del Lille Luis Campos. Secondo quanto ...