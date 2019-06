Migranti | tratta di esseri umani | giovani nigeriane costrette a prostituirsi 2

Migranti : tratta esseri umani - inquirenti 'Donna crudele a capo dell'organizzazione' : Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - C'era una donna "crudele", come la definiscono gli inquirenti, a capo dell'organizzazione criminale smantellata all'alba di oggi dalla Guardia di Finanza di Palermo che ha fermato quattro persone. Le indagini complessivamente svolte, sotto la costante direzione della D

Migranti : tratta di esseri umani - giovani nigeriane costrette a prostituirsi : Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - giovani nigeriane costrette a prostituirsi e sottoposte, approfittando del loro evidente stato di vulnerabilità psicologica, alla celebrazione di macabri riti “Vodoo” posti a garanzia del debito 'contratto'. E' quanto scoperto dalla Guardia di Finanza che all'alba ha f

Migranti : tratta di esseri umani - blitz della Gdf Palermo con quattro fermi : Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - I finanzieri del Gico del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo hanno fermato quattro persone, accusate di appartenere ad un’associazione per delinquere transnazionale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, alla tratta di esseri umani e a

Migranti - la tratta dalla Turchia e il mistero degli scafisti russi : Mauro Indelicato Un veliero con 54 pachistani a bordo è approdato nel crotonese: Guardia di Finanza arresta due scafisti russi, la rotta turca dei Migranti continua ad essere molto attiva Dopo gli sbarchi dei giorni scorsi tra Lampedusa e le coste dell’agrigentino, adesso appare la Calabria ad essere interessata da un nuovo approdo di Migranti. Questa volta si tratta di una barca a vela con 54 persone a bordo, molto probabilmente ...

Conte - Salvini - Di Maio insieme a Tunisi per parlare di Migranti e Libia. E in aereo trattare su Siri : Prima occasione di disgelo tra gli azionisti di governo. Hanno trattato il destino del sottosegretario leghista, con il quale ieri sera il premier ha avuto un lungo faccia a faccia che non ha sciolto ...

Autista arrestato con 6 Migranti : Uber sospende tratta Italia-Francia : Fabrizio Tenerelli La trasferta di sei migranti africani si è interrotta sull’autostrada francese, in corrispondenza del casello di La Turbie, sopra il Principato di Monaco, dove il furgone Mercedes è stato fermato e per l’Autista sono così scattate le manette In passato, alcuni migranti avevano provato a valicare clandestinamente in taxi il confine italo-francese di Ventimiglia, in provincia di Imperia, ma la vicenda si concluse con ...

Migranti - Mattarella : “Sanzioni contro chi rifiuta di accoglierli? Sono previste dai trattati. In Ue serve più solidarietà” : “Che la solidarietà sia mancata è un fatto di cui non si può che prendere atto”. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, interviene sulla gestione migratoria da parte dell’Unione europea e auspica che con la nuova legislatura a Bruxelles vengano messe in campo riforme che permettano di superare il regolamento di Dublino che, di fatto, delega la gestione degli arrivi esclusivamente ai Paesi europei che si affacciano ...