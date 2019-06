Migranti sulla Sea Watch | Salvini | Nave illegale | sbarchi a Tripoli

Pensioni - Boeri lancia l'allarme : 'Quota 100 peso sui giovani' ed è critico sulla gestione Migranti : L'ex presidente dell'Inps, nell'ambito di un'intervista rilasciata a Repubblica, ha offerto il proprio pensiero su quelli che potrebbero essere gli scenari previdenziali del futuro in Italia. Un'analisi in cui ha manifestato molte perplessità su quelle che sono state le scelte operate dall'esecutivo attualmente in carica e che, non a caso, sono state spesso oggetto di scontro fino a quando ha occupato il ruolo di dirigente numero uno dell'Inps. ...

L'Ue denunciata per crimini contro l'umanità sulla gestione dei Migranti : Per la gestione dei migranti un gruppo di avvocati internazionali ha deciso di depositare una denuncia contro l’Unione europea alla corte penale internazionale dell’Aia. Lo scrive El Pais che cita i legali, i quali assicurano di avere “prove che coinvolgono la Ue, i funzionari e i rappresentanti degli Stati membri” rei di aver commesso “crimini contro l’umanità”. La denuncia parte da alcune ...

Migranti sbarcano a Genova - ad accoglierli uno striscione sulla Lanterna : “Benvenuti” : I portuali di Genova hanno deciso di accogliere con uno striscione con la scritta "Benvenuti" i 100 Migranti arrivati in città con la nave della Marina Militare Cigala Fulgosi. Cominciate le operazioni di sbarco, con la partecipazione anche delle associazioni umanitarie: a bordo della nave anche 23 donne e 17 minori.

Bologna : il pediatra Lanari smentisce Salvini sulla correlazione tra Migranti e malattie : E' scontro a distanza tra il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ed il dottor Marcello Lanari, responsabile del reparto pediatria dell'ospedale bolognese Sant'Orsola. Il luminare, nel corso di un importante congresso, ha colto l'occasione per sottolineare alcuni effetti negativi (a discapito, soprattutto degli immigrati più giovani) del tanto discusso dl sicurezza, precisando che non vi sarebbe legame tra sbarchi e malattie che, in Occidente, ...

Lampedusa - alcuni Migranti sulla Sea Watch hanno minacciato il suicidio : "Sea Watch3 ancorata vicino a Lampedusa è in stato di emergenza. Dall'evacuazione parziale irresponsabile di ieri, lo stato psicologico degli ospiti si è deteriorato rapidamente. Sea Watch sollecita la sicurezza di tutti i suoi ospiti e attende istruzioni". Lo scrive su Twitter la ong tedesca sulle condizioni psicofisiche dei 47 migranti a bordo, alcuni dei quali, ha già spiegato il team medico, hanno minacciato atti di ...

**Migranti : don Ciotti sulla Nave Mare Jonio a Lampedusa** : Lampedusa, 17 mag. (AdnKronos) - "Il male ha tre grandi complici: il silenzio, l’indifferenza e l’inerzia. Bisogna aggiungere anche la viltà e la mancanza di coraggio. L’equipaggio della Mare Jonio ha il merito di opporsi a questo male, a questa perdita di umanità e di civiltà". Così don Luigi Ciott

Migranti : il gip di Catania archivia l'inchiesta sulla nave Open Arms : Accogliendo la richiesta della procura, il gip del tribunale di Catania ha archiviato la posizione del comandante Marc Reig Creus e del capo missione Ana Isabel Montes Mier della nave dell'Ong spagnola Proactiva Open Arms indagati per associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina per lo sbarco a Pozzallo (Ragusa), nel marzo 2018, di 218 Migranti soccorsi al largo della Libia. Resta pendente alla procura di Ragusa il ...

Il Papa fa salire 8 bimbi Migranti sulla papamobile : Francesca Bernasconi I bambini provengono dalla Libia con i corridoi umanitari. Portavano tutti una maglietta con la scritta "Accogliere, proteggere, promuovere e integrare" Questa mattina, all'udienza generale in Piazza San Pietro, la Papamobile di Bergoglio era più affollata del solito. A bordo, insieme al Papa, 8 bambini, provenienti dalla Libia con i corridoi umanitari. Un gesto chiaro, quello di Papa Francesco, che da sempre si ...

Un gruppo di Migranti pakistani approda sulla costa di Cropani Marina su una barca a vela : Un gruppo di 52 migranti, fra cui 12 minori non accompagnati, è sbarcato la scorsa notte sul litorale ionico catanzarese, nel territorio di Cropani Marina. Secondo gli accertamenti dei Carabinieri della compagnia di Sellia Marina, che hanno operato insieme alla Guardia di Finanza e alla Polizia di Stato, si tratta di cittadini pakistani. Il gruppo è giunto a bordo di un'imbarcazione a vela, arenata sulla spiaggia, mentre gli scafisti ...

Crepe sulla linea Salvini. Conte manda i Migranti salvati dalla Marina nel porto di Augusta. E arriva la Mar Jonio : La Mare Jonio con 30 migranti a bordo salvati dalle coste della Libia, la “Stromboli” della Marina che trasporta i 36 salvati ieri dalla “Cigala Fulgosi”. Sono due le navi a largo delle coste italiane che chiedono di poter sbarcare. L’emergenza migranti non si ferma con la promessa dei porti chiusi. Matteo Salvini dalle Marche aveva detto: “Io porti non ne do”, ma sia la nave di Mediterranea Saving Human ...

Migranti - l'Ong ignora lo stop di Salvini. Blitz dei militari sulla Mare Jonio : Claudio Cartaldo La nave di Mediterranea con a bordo 30 immigrati "forza" il blocco dei porti chiusi. È al largo di Lampedusa Altri Migranti e ancora scontri. Le Ong continuano a far pressione sull'Italia e a combattere la linea dei porti chiusi. Ieri la Mare Jonio ha recuperato 30 Migranti al largo della Libia da un gommone in avaria e li ha subito portati verso l'Italia. La nave umanitaria questa mattina ha fatto il suo ingresso in ...

Migranti sulla Mare Jonio : ?"Ora dateci un porto sicuro" : Angelo Scarano La nave umanitaria salva 29 persone in Mare e chiede un approdo al centro di coordinamento italiano e sfida il Viminale La Mare Jonio torna a sfidare il Viminale. Ancora una volta la nave dell'ong Mediterranea recupera Migranti in Mare e chiede un porto sicuro. Questa volta è la stessa Mediterranea ad annunciare il salvataggio sul suo profilo Facebook: "La Mare Jonio ha appena soccorso 29 persone (1 bimba di 1 anno, 3 ...

Migranti - Ilaria Cucchi : «Sulla sentenza da Salvini segnali pericolosi» : «Qua si lanciano segnali, secondo me, pericolosissimi. Visto che si parla di diritti, bisogna battersi per i diritti di tutti, soprattutto degli ultimi e non voltarsi dall'altra parte». Così Ilaria ...

Sea Watch - multa da 2mila euro per i parlamentari che salirono sulla nave piena di Migranti : La Capitaneria di Porto di Siracusa ha comminato una multa da duemila euro ai parlamentari che nel gennaio scorso salirono a bordo della nave dell'ong tedesca piena di migranti bloccata nella rada del porto della città siciliana per ordine del governo. "Una contestazione infondata e pretestuosa" denunciano i diretti interessati.Continua a leggere