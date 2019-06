Migranti | portavano giovani nigeriane in Italia per farle prostituire | 4 persone

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019) Facevano arrivaredonne indalla Nigeria e le costringevano a prostituirsi. Per questo, quattrosono state fermate dal Gruppo d’investigazione sulla criminalità organizzata della Guardia di finanza di Palermo. L’organizzazione criminale operava tra Nigeria, Libia ee aveva a capo una donna nigeriana di 35 anni, già rifugiata politica, che è stata arrestata nell’aeroporto di Orio al Serio. Le accuse per lei sono associazione a delinquere dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione. Tunisia, il rifugio di chi scappa dalla Libia. 'Io incinta dopo gli stupri nei lager': ora Isatu deve decidere se tenere il bambino Le donne erano spinte, con la promessa di ottenere un lavoro nel nostro Paese, a contrarre un ...

