«Midsommar» | il trailer dell' horror estivo che spaventa anche i maestri del brivido

gqitalia

(Di giovedì 13 giugno 2019) «È una sorta di bizzarro festival, con cerimonie speciali e costumi particolari» spiega uno dei protagonisti di(infelicemente sottotitolato in italiano con Il villaggio dei dannati), seconda prova di Ari Aster che, proprio come con Hereditary – Le radici del male, copre il doppio ruolo di autore e regista. Il film è undai toni folk che ricorda le atmosfere di The Wicker Man, in versione nordica. A contribuire in modo determinante all’inquietante pellicola èla fotografia di Pawel Pogorzelski, che ha collaborato con Asterin Hereditary., il, la trama Dan – interpretata da Florence Pugh, nuova musa del cinema indie britannico, premiata per la sua prova in Lady Macbeth e attualmente impegnata sul set di Black Widow con Scarlett Johansson – è appena rimasta orfana di ...

GQitalia : Non farti fregare dalla foto, questo film fa davvero paura ?? - ItalyTelegraph : RT @badtasteit: #Midsommar - Il Villaggio dei Dannati: ecco l'inquietante trailer italiano dell'horror di #AriAster - SerialGamerITA : Midsommar – Il villaggio dei dannati: pubblicati il poster ufficiale ed un nuovo trailer del film -