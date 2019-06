Memphis | polizi uccide afroamericano Scontri residenti | gas lacrimogeni su folla

Memphis - nero ucciso dalla polizia con 20 colpi : esplode la rabbia Video |Le immagini : Già 25 gli agenti feriti nel corso degli scontri proseguiti per tutta la notte. La vittima fuggiva dal controllo di una pattuglia: contro di lui sparati 20 colpi

Polizia uccide un afroamericano a Memphis - scontri in città : Brandon Webber, 20enne afroamericano sul quale pesavano diversi mandati di cattura, sarebbe stato ucciso a Frayser, zona nord di Memphis, mentre provava a scappare dalla Polizia che ha esploso contro il giovane 20 colpi di arma da fuoco. La notizia ha scatenato le proteste degli abitanti del luogo. La manifestazione per la morte del ragazzo era partita in maniera pacifica, trasformandosi poi in guerriglia urbana e il bilancio degli scontri ...

Usa - la polizia uccide un 20enne afroamericano : scontri a Memphis : Lancio di pietre e mattoni, auto danneggiate ed diversi agenti feriti. Notte di tensione e scontri a Memphis (Usa). Le manifestazioni per l’uccisione da parte di un agente di polizia di un ragazzo afroamericano sono iniziate pacificamente e poi si sono trasformate in guerriglia urbana: il bilancio degli scontri è di almeno 24 agenti feriti e tre persone arrestate. Secondo le ricostruzioni, il 20enne Brandon Webber – sul quale pesavano ...

