Maxi-schermi al San Paolo | partita l’installazione | “Sogno di scrivere presto quella

(Di giovedì 13 giugno 2019)al Sanl’installazione: “Sogno difrase…”al Sanl’installazione: “Sogno difrase…”. Al via i lavori per installare ial San. Si tratta di due dispositivi di ultima generazione, con caratteristiche all’ avanguardia. Saranno due Ledwall da 120 metri quadrati ad alta risoluzione grafica. Si realizza quindi il sogno per i tantissimi tifosi azzurri che ne attendo l’ installazione dal lontano 1990, quando quello esistente fu sostituito a causa della ristrutturazione per i Mondiali.al Sanl’installazione: “Sogno difrase…”. I due dispositivi, formati da piccoli mini-led, verranno posti nei distinti e in Tribuna. Misurano 120 metri ...

ForzAzzurri1926 : Maxi-schermi al #SanPaolo, partita l’installazione: “Sogno di scrivere presto quella frase…” - Pasqual17206136 : @TolliVincenzo Scommettiamo con jamess e lo stadio rifatto con maxi schermi che lo stadio sarà di nuovo pieno? Bas… - SiamoPartenopei : San Paolo, iniziato montaggio maxi-schermi: stessa tecnologia di di Palazzo Chigi e centri commerciali -