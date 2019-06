Maturità | quanto mi costi

huffingtonpost

(Di giovedì 13 giugno 2019) Maturità 2019: un investimento in termini di fatica, sudore, lacrime e… soldi! Proprio così, infatti il temutissimo esame di Maturità spesso richiede anche sforzi economici, a partire dalla tassa d’iscrizione all’esame. Questa imposta però non è l’unica uscita che i maturandi hanno e stanno affrontando in questo periodo. Addirittura il 20% spenderà complessivamente più di 500 euro per ottenere il diploma. Il 6% starà tra 250 e i 500 euro, l’11% tra i 100 e i 250 euro. A far emergere questi dati è una ricerca di Skuola.net Ripetizioni - la piattaforma specializzata del nostro portale - che ha fatto i conti in tasca a 1.100 ragazzi di quinta superiore. Come si arriva a spendere tanto? Le voci di spesa sono diverse. Circa 1 su 2 ha dovuto pagare alla scuola che frequenta anche un ...

