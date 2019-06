(Di giovedì 13 giugno 2019), al secoloMorandi, figlio minore di Gianni, risponde alle domande più cercate su Google sull'esame di. Il rapper si è diplomato al liceo classico Minghetti di Bologna con voto finale 60: "Lain sé non ha un grande significato. Si dovrebbe, invece, aprire un capitolo sulla scuola, che per me ha rappresentato gli anni più belli della mia vita".