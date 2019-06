Matteo Salvini | altra bomba dei giudici sulla Lega Vince le elezioni ma non conta | si

Matteo Salvini - il retroscena sul discorso ai suoi ministri : "Tenetevi pronti". Lega - scacco matto a Di Maio? : Forse non è ancora il tempo di crisi di governo, ma Matteo Salvini ne pare convinto: la brusca frenata nella riunione di governo con Conte, Tria e Di Maio sulla manovra rappresenta una ipoteca forte sul futuro dell'esecutivo gialloverde. Il retroscena della Stampa riferisce di un consiglio che il le

Matteo Salvini - il retroscena dal vertice di governo : se ne va a metà riunione. "Appena ha sentito Tria..." : È finito male, il vertice di governo di mercoledì. Per l'esattezza, è finito quando Matteo Salvini si è alzato e ha lasciato a metà il faccia a faccia con il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il collega vicepremier Luigi Di Maio. Decisivo il no secco di Tria a una "fl

Vittorio Feltri contro il salario minimo di Luigi Di Maio : "Matteo Salvini - ferma questa roba" : Adesso Di Maio rompe l'anima a tutti con il salario minimo garantito senza sapere che esistono già i contratti sindacali, i quali stabiliscono le paghe per operai e impiegati. Le aziende che non si attengono alle tabelle nazionali vanno incontro a pesanti sanzioni. Non si capisce cosa vogliano di pi

Arresto Arata - Matteo Salvini : “In Italia siamo presunti innocenti fino a prova contraria” : In un'intervista al tg2 il vicepremier e ministro degli Interni Matteo Salvini ha commentato così la notizia dell'Arresto di Paolo Arata: "Io rispetto la magistratura, non ho elementi per commentare né a favore né contro. Vado avanti e ricordo a tutti che in Italia siamo presunti innocenti fino a prova contraria".Continua a leggere

Matteo Salvini - riunione a sorpresa coi vertici della Lega dopo la fumata nera sulla Flat Tax : dopo la fumata nera in mattinata sulla Flat Tax, Matteo Salvini passa all'azione: in serata ha infatti convocato i ministri della Lega presso la sua abitazione a Roma. Presenti tutti i ministri leghisti e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Bocche cucite, al termine

Matteo Salvini - il libro boicottato dai fascisti di sinistra va a ruba : ecco le cifre : Chissà perché ogniqualvolta qualcuno cerca di arrecarci danno finisce suo malgrado con l' apportarci beneficio. Si dà il caso che questa legge naturale che governa il mondo si sia realizzata recentemente anche in ambito politico. I grillini, i quali hanno condotto una campagna elettorale per le cons

Matteo Salvini - retroscena da Palazzo Chigi : il diktat a Giuseppe Conte per ribaltare il tavolo europeo : "La Commissione Ue uscente non può prendere decisioni né imporre sanzioni". Matteo Salvini, nella sua diretta Facebook mercoledì mattina, chiarisce come sulla procedura d'infrazione minacciata da Bruxelles contro l'Italia, il governo debba andare avanti senza paura. "Nessuna nuova tassa, ma un dialo

Sea Watch soccorre immigrati in Libia - Matteo Salvini : "Atto di pirateria fuorilegge" : Nuovo durissimo scontro tra la nave della missione Sea Watch e Matteo Salvini. L'equipaggio della ong tedesca fondata al termine del 2014, infatti, ha soccorso 52 immigrati clandestini che si trovavano su un gommone a circa 47 miglia dalle coste di Zawiya, in Libia. Il gommone stava facendo rotta ve

Andrea Camilleri contro Matteo Salvini : “Quando impugna il rosario mi dà un senso di vomito” : Dure parole da parte dello scrittore Andrea Camilleri nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il creatore di Montalbano ha criticato la scelta del leader della Lega di usare il rosario in campagna elettorale. "Mi dà un senso di vomito", ha detto Camilleri. Pronta la replica del ministro che ha risposto: "Scrivi che ti passa".

Matteo Salvini e Luigi di Maio “governo avanti e abbassiamo le tasse” : Matteo Salvini e Luigi di Maio “governo avanti e abbassiamo le tasse” Come anticipato nella giornata di ieri, torna il sereno tra i due vice-premier. La conferenza stampa di Conte da Palazzo Chigi ha probabilmente dato l’input necessario per trovare un accordo. Salvini e Di Maio sembrano di nuovo essere allineati. Crisi di governo, forse, scongiurata. Forse, perché il primo ministro non è d’accordo con la strategia dei due ...

Laura Boldrini attacca Matteo Salvini : 'Irresponsabilità e cialtroniera evidenti' : La legge sulla legittima difesa è stata, sin dall'inizio della sua campagna elettorale, una sorta di chiodo fisso per Matteo Salvini. La sua missione di far aumentare il senso di sicurezza tra i cittadini, passava anche attraverso una forma di tutela nei confronti di chi sceglieva di difendersi da solo. E allo stesso modo puntava a depenalizzare i reati di quanti, scegliendo di utilizzare le armi regolarmente detenute, finivano per portare delle ...

Matteo Salvini - la bomba Arata sulla Lega : "In dote influenti contatti". E Morra lo convoca in Antimafia : L'arresto di Paolo e Francesco Arata, oltre che Armando Siri, tira in ballo direttamente la Lega. "Dalle attività di indagine si legge nell'ordinanza del Gip di Palermo sulle manette scattate ai due faccendieri padre e figlio indagati per corruzione insieme all'ex sottosegretario leghista - è emerso

Andrea Camilleri insulta Matteo Salvini : "Mi fa vomitare". Il ministro replica : "Scrivi che ti passa" : Sinceri democratici che insultano Matteo Salvini con toni irriferibili. L'ultimo atto vede come protagonista Andrea Camilleri, che dai microfoni di Radio Capital rivolge al ministro dell'Interno parole irriferibili. Si parla del fatto che il vicepremier della Lega abbia usato il rosario in campagna

Sondaggi elettorali - vola la Lega : record per il partito di Matteo Salvini - supera il 37% : Continua la crescita della Lega nei Sondaggi: il partito di Matteo Salvini guadagna consensi e raggiunge il 37,3% dei consensi, record per il Carroccio. In risalita anche il Movimento 5 Stelle, che dà qualche segnale di ripresa dopo la delusione delle europee. Fratelli d'Italia raggiunge Forza Italia.Continua a leggere