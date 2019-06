Massimo Garavaglia | la sentenza per viceministro leghista slitta al 17 luglio | tra i 12

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019) Non arriverà oggi, come era invece originariamente previsto, ma lanel processo milanese che vede tra gli imputati ildell’Economiaaccusato di turbativa d’asta, in qualità di ex assessore lombardo all’Economia, per una gara da 11 milioni di euro del 2014 per il servizio di trasporto di persone dializzate. Per il politico del Carroccio il pm ha chiesto una condanna a 2 anni e con lui tra gli imputati figura anche l’ex vicepresidente della Regione Lombardia Mario Mantovani, accusato di concussione, corruzione e turbativa d’asta e per il quale il pm ha chiesto 7 anni anni e 6 mesi. I giudici della IV penale, infatti, che avevano fissato l’udienza di oggi per la conclusione delle repliche delle parti e per il verdetto hanno, invece, deciso dopo le repliche di ieri del pm Giovanni Polizzi di far proseguire quelle delle difese ...

