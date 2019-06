Maltempo Lecco e Sondrio | la Regione chiede lo stato di calamità

Maltempo : Lecco - Mit scrive a Enel su comunicazioni emergenza diga Pagnona : Milano, 12 giu. (AdnKronos) - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato all'Enel, gestore della diga di Pagnona, in provincia di Lecco, una missiva in cui si chiede con urgenza una relazione sugli eventi e i danni riportati all'impianto, nonché "di trasmettere le ricevute di conse

Maltempo - Rfi : “Ripresa la circolazione dei treni della linea Lecco-Tirano” : E’ ripresa alle 19 la circolazione dei treni con riduzione precauzionale della velocita’ fra Dervio e Bellano (Lecco), della linea Lecco-Tirano/Chiavenna (Sondrio), sospesa dalle 10.15 di questa mattina per le abbondanti precipitazioni che si sono abbattute in Valtellina e Valchiavenna. Lo ha comunicato in serata Rfi (Rete ferroviaria italiana). Coinvolti 34 treni regionali: 13 limitati nel percorso e 21 cancellati. I tecnici di Rete ...

Maltempo - RISCHIO 'VAJONT' PER DIGA VALVARRONE/ Lecco - 800 evacuati e fiumi esondati : MALTEMPO in Lombardia, RISCHIO 'VAJONT' per la DIGA sulla VALVARRONE: frane e fiumi esondati nel Lecchese e sul lago di Como: strade allagate

Maltempo : Lecco - iniziato rientro popolazione evacuata a Dervio : Milano, 12 giu. (AdnKronos) - I cittadini di Dervio, nel Lecchese, evacuati questa mattina per motivi di sicurezza dopo l'ondata di Maltempo che ha colpito la zona, possono fare rientro a casa. "Enel - spiega la Protezione Civile della Regione Lombardia - dopo la verifica tecnica, che ha dato esito

Maltempo : Lecco - 800 evacuati a Dervio : Milano, 12 giu. (AdnKronos) - Sono 800 le persone evacuate a Dervio, comune di Lecco colpito dal Maltempo la scorsa notte. La prefettura ha predisposto l'evacuazione ed è stato aperto il Centro Coordinamento Soccorsi per la gestione dell'emergenza, a causa del superamento delle quote massime dell'in

Maltempo - emergenza a Lecco. Esondano i torrenti - case evacuate e treni fermi. Coldiretti : “Coltivazioni devastate” : emergenza Maltempo a Premana, Primaluna e Dervio, in provincia di Lecco. I violenti temporali della scorsa notte hanno causato diverse esondazioni dei torrenti Varrone e Pioverna. A Dervio, sono state evacuate diverse abitazioni, aziende e anche un campeggio per il timore del cedimento di uno sbarramento di acque a monte. È in corso anche l’evacuazione delle scuole del paese. Molti disagi anche in alta Val Varrone nella zona più a nord ...

Lecco - emergenza Maltempo : evacuati a Dervio e Premana per l’esondazione del Varrone - diga di Pagnona a rischio : Un migliaio gli sfollati. A Premana scuole evacuate, interrotti gli esami di terza media. Treni bloccati tra Lecco e Chiavenna. In Valtellina tre frane sono cadute sulla Statale 36. Mobilitazione generale di Vigili del fuoco e Protezione civile

Maltempo a Lecco e in tutta la provincia : piante cadute e allagamenti : Forti raffiche di vento, piante cadute sulla strada, allagamenti per la pioggia intensa e neve che e’ tornata ad imbiancare Grigna e Resegone. Queste le conseguenze del Maltempo, nel corso della scorsa notte, a Lecco e in provincia. In citta’ sono stati molti gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti di garage e di un esercizio commerciale e sono stati anche recuperati tavoli di bar del lungolago, finiti nelle acque del ...

Maltempo : Anas - domani avvio messa in sicurezza statale 36 dopo frana Lecco (2) : (AdnKronos) - Le attività saranno svolte compatibilmente con un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche. Durante l’incontro che si è svolto in prefettura di Lecco, cui hanno partecipato gli enti territoriali e le forze dell'ordine, è stata prospettata la possibilità di riaprire al traffi

Maltempo : Anas - domani avvio messa in sicurezza statale 36 dopo frana Lecco : Milano, 26 apr. (AdnKronos) - Le indagini di questa mattina sulla pendice di Lierna (Lecco) tramite ispezione dei rocciatori, sorvolo dell’area con elicottero e drone, hanno consentito ai geologi e ai tecnici Anas di individuare la nicchia di distacco dei blocchi di roccia a oltre 200 metri di altez

Maltempo : da domani messa in sicurezza la SS36 Lecco chiusa per frana : E’ in programma per domani l’avvio delle operazioni di messa in sicurezza della parete rocciosa soprastante la statale n. 36 tra Lecco e la Valtellina, chiusa da ieri sera per la caduta di una frana. Le indagini condotte questa mattina sulla pendice di Lierna tramite ispezione dei rocciatori, sorvolo dell’area con elicottero e drone, hanno consentito ai geologi e ai tecnici Anas di individuare la nicchia di distacco dei blocchi ...

Maltempo : nubifragi e grandinata record a Lecco e Bergamo : Una violenta grandinata si è abbattuta nel primo pomeriggio tra Lecco e Bergamo causando danni e provocando disagi. Strade, campi e tetti delle case ricoperte di bianco in molti paesi a sud della provincia di Lecco e nord bergamasca. Non solo. Violenti acquazzoni e nubifragi hanno sferzato molti comuni. A Barzago e a Monticello Brianza ad esempio le precipitazioni hanno superato l’intensità dei 100 millimetri d’acqua. Una forte ...

Maltempo a Lecco - strada statale 36 chiusa per frana/ Anas 'Accertamenti in corso' : Maltempo a Lecco, strada statale 36 chiusa per frana fra Abbadia e Bellano. L'Anas ha fatto sapere che "Ci sono accertamenti in corso"