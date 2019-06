Maltempo | l’acqua si ritira ed emergono milioni di euro di danni

meteoweb.eu

(Di giovedì 13 giugno 2019) “Con l’arrivo del sole si asciugano i campi edprovocati dalla devastante ondata diche ha colpito il Nord e soprattutto la Lombardia con chicchi di grandine come noci che si sono abbattuti su grano, mais, orzo, frutta e ortaggi e foraggio per l’alimentazione delle mucche ma le intense precipitazioni hanno provocato anche esondazioni, frane e smottamenti con una stima dididi“: è quanto emerge dal primo bilancio della Coldiretti sulle conseguenze delle ultime tempeste di ghiaccio e acqua che “hanno fatto innalzare i grandi laghi del Nord con quello di Como che ha raggiunto un grado di riempimento del 105% allagando una corsia del Lungolario mentre quello Maggiore è al 112% e quello di Garda al 98%“. “La grandine che – sottolinea la Coldiretti – è l’evento più temuto dagli agricoltori in questo momento perché ...