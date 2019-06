L’uomo del giorno – Buon compleanno Keisuke Honda | futuro ancora in Italia?

“L’uomo del giorno” - Diego Alberto Milito : uno dei protagonisti del ‘Triplete’ dell’Inter compie 40 anni : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Diego Alberto Milito, attaccante argentino protagonista del ‘Triplete‘ dell’Inter che compie 40 anni. Detto “El Principe” per la sua somiglianza con Enzo Francescoli, ex calciatore uruguayano, Milito è nato a Bernal, a sud-est di Buenos Aires anche se la sua famiglia è originaria di Terranova da ...

L’uomo del giorno – Tanti auguri a… Emiliano Moretti : La rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” celebra oggi Emiliano Moretti, che compie 38 anni. L’ex difensore del Torino ha giocato quest’anno la sua ultima stagione da calciatore, appendendo le scarpette al chiodo. La carriera. Dopo essere cresciuto nella Lodigiani, la prima vera e propria esperienza importante Moretti la vive in Toscana, alla Fiorentina, in cui si impone soltanto nella seconda parte dopo ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Carlo Ancelotti - l’allenatore vincente : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, oggi è il compleanno di Carlo Ancelotti, cammino di successi per l’attuale allenatore del Napoli che festeggerà il compleanno a Vancouver, città natale di sua moglie. Ha ricevuto gli auguri dei tanti campioni, da calciatore non è stato un girovago come da allenatore. Tre le squadre. Il Parma, la Roma e il Milan, nella sua carriera ha vinto ...

L’uomo del giorno - Miroslav Klose : compie 41 anni il miglior marcatore della storia dei Mondiali : Torna il nostro classico appuntamento con la rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista del 9 giugno è Miroslav Klose, ex attaccante che compie 41 anni. Nato ad Opole, in Polonia, nel 1978, Klose si trasferisce da piccolo in Germania e inizia a giocare in club minori tedeschi. Nel 1999 arriva la sua prima grande occasione con la maglia del Kaiserslautern. Si consacra con la maglia del Werder Brema segnando 53 gol in 89 ...

L’uomo del giorno - Javier Mascherano : uno dei più forti mediani degli ultimi 15 anni : Torna il nostro classico appuntamento con la rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Javier Mascherano, centrocampista dell’Hebei Fortune. Nato a San Lorenzo l’8 giugno del 1984, compie oggi 35 anni. Inizia con le giovanili del River Plate ed esordisce nel 2003 in prima squadra. Si trasferisce in Brasile al Corinthians e dopo una sola stagione sbarca in Europa con la maglia del West Ham. Gioca ...

L’uomo del giorno – “Vola su quella fascia - pendolino Cafù” : La rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” celebra quest’oggi l’ex terzino Cafù, che compie 49 anni. Soprannominato il “pendolino”, è considerato uno dei terzini migliori di tutti i tempi. Importantissimo il suo passato in Italia, con le maglie di Roma e Milan vince praticamente tutto, con la sua Nazionale… pure. La sua carriera inizia al San Paolo, ma dopo cinque anni approda in Europa ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Roberto De Zerbi - tecnico pronto a spiccare il volo : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, oggi è il compleanno dell’allenatore Roberto De Zerbi, 40 anni per uno degli allenatori emergenti del calcio italiano. Dopo una Buona carriera da calciatore decide di intraprendere la carriera da allenatore, esperienza importanti sulle panchine di Foggia, Palermo e Benevento, poi l’importante chiamata da parte del Sassuolo, si ...

L’uomo del giorno - Alberto Malesani : compie 65 anni uno degli allenatori più sanguigni e controversi degli ultimi anni : Torna il nostro classico appuntamento con la rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Alberto Malesani, allenatore molto discusso nell’ultimo decennio. Nato il 5 giugno del 1954 a Verona, Malesani compie oggi 65 anni. Dopo una carriera da calciatore non da annoverare negli annali del calcio, riceve la chiamata del Chievo per allenare la Primavera gialloblu. Nel 1993 viene promosso alla guida della prima ...

Cessione Fiorentina - è arrivato in Toscana L’uomo di fiducia di Commisso : incontro con i Della Valle : Cessione Fiorentina – Dopo la notizia di diversi giorni fa e il successivo comunicato Della Fiorentina, è arrivato in Toscana Joe Barone, l’uomo di fiducia del futuro proprietario Della viola, Rocco Commisso. Riunione questa mattina a Milano dei vertici Della società, con i fratelli Della Valle nella sede Della Tod’s. Oltre all’incontro col suo uomo di fiducia, è previsto quello con Commisso stesso, arrivato a ...

L’uomo del giorno – Tanti auguri a Lorenzo Insigne - lo “scugnizzo” di Napoli : La consueta rubrica “L’uomo del giorno” di CalcioWeb è quest’oggi dedicata a Lorenzo Insigne, che spegne le 28 candeline. Nato e cresciuto a Napoli, il capitano azzurro porta in alto il nome della sua città a livello calcistico, in Italia e non solo. Una bandiera, non per niente soprannominato “O scugnizzo”. Qualche malumore con la tifoseria nel finale di questa stagione ha fatto pensare al peggio, ma ...

L’uomo del giorno - Luigi Di Biagio : l’allenatore della Nazionale Under 21 compie 48 anni : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Luigi Di Biagio, ex calciatore ed attuale ct della Nazionale Under 21 italiana, che compie 48 anni. Nato a Roma, fa la trafila nelle giovanili della Lazio. Viene ceduto al Monza, dopo aver fatto l’esordio in Serie A con i biancocelesti. In Brianza trascorre tre stagioni. Passa poi al Foggia di Zeman per altre tre ...