Lukaku Inter | ultime notizie | Manchester United chiede una contropartita

Lukaku chiama l’Inter - la Juve prende Traore’ : L'Inter e' una delle societa' piu' attive sul mercato. Dopo avere ingaggiato Antonio CONTE per la panchina, adesso l'obiettivo e' di rinforzare l'organico con almeno tre innesti in grado di elevare il tasso tecnico complessivo. DEZKO e DYBALA a parte, uno degli obiettivi resta Romelu Lukaku, attaccante del Manchester United, che - da parte sua - ha inviato messaggi di ammirazione a Conte e al calcio italiano, dopo la partita vinta dal Belgio ...

Da Barella a Dzeko - fino a Lukaku : pronta a nascere l'Inter di Conte : l'Inter sta lavorando assiduamente sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo tecnico, Antonio Conte. Anche ieri l'allenatore nerazzurro era in sede per un vertice di mercato con i dirigenti, a dimostrazione che non si vuole tralasciare nulla, lavorando nei dettagli. L'intenzione è quella di creare una squadra altamente competitiva, che possa interrompere il dominio della Juventus, che in Italia dura in maniera incontrastata da ...

Calciomercato Inter – Lukaku apre ai nerazzurri : “amo la Serie A! Conte miglior allenatore al mondo” - ma il Manchester United… : Si infiamma il Calciomercato dell’Inter, Lukaku apre ai nerazzurri: il bomber belga dichiara di amare la Serie A e di ritenere Conte il miglior allenatore al mondo. Resta da convincere il Manchester United “Mi chiedete se avrò un’estate agitata? Sì, credo proprio di sì”, firmato Romelu Lukaku. Parole dolcissime alle orecchie dei tifosi dell’Inter che sognano l’approdo del bomber belga a Milano. In merito al suo futuro, ...

Lukaku show - conferma il futuro all’Inter ed annuncia il nuovo allenatore della Juve : “Un bene che Conte sia andato all’Inter, per me è il miglior allenatore al mondo. Per quanto riguarda il mio futuro, ho già preso una decisione che non posso ancora comunicare pubblicamente per rispetto del Manchester United con cui ho un contratto”. Sono le importanti dichiarazioni di Romelu Lukaku, attaccante dei Red Devils che sembra sempre più vicino all’Inter. “Sono un grande fan della Serie A, chi mi è ...

Inter - Lukaku strizza l’occhio ai nerazzurri : “Conte il migliore di tutti” : Lukaku Inter- Un affare che potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Lukaku strizza l’occhio ai nerazzurri e lo fa in maniera totale con chiara apertura al prossimo mercato. Il centravanti belga, Intervistato ai microfoni di “Sportmediaset” ha annunciato la sua decisione e il suo punto di vista sul prossimo futuro: “Un […] L'articolo Inter, Lukaku strizza l’occhio ai nerazzurri: ...

Calciomercato Inter - Conte boccia Icardi : indice puntato su Lukaku : Calciomercato Inter pronto ad entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Come anticipato nei giorni scorsi, Conte sarebbe ormai pronto a puntare forte sul 3-5-2, suo vero e proprio marchio di fabbrica. La sensazione è che l’ex tecnico del Chelsea non voglia puntare su Icardi, ma punti dritto a Lukaku. L’attaccante del Manchester […] L'articolo Calciomercato Inter, Conte boccia Icardi: indice puntato su Lukaku ...

Il Napoli punta Lukaku e sfrutta il ‘Decreto Crescita’ : l’Inter però si gioca la carta Conte : Il Napoli interessato a Romelu Lukaku per l’attacco, ma l’Inter resta in vantaggio: il giocatore vorrebbe lavorare con Conte e i nerazzurri potrebbero sfruttare la cessione di Icardi Dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, la Serie A è diventata ancora più appetibile. Il campionato italiano stuzzica nuovamente i top player come in passato e non sarebbe un’utopia vedere Romelu Lukaku in Italia. l’Inter avrebbe incassato il sì del giocatore, ma ...

Conte pronto a costruire un'Inter da scudetto : Dzeko sarebbe ad un passo - sogno Lukaku : L'Inter sta iniziando a pianificare la prossima sessione di calciomercato insieme al suo nuovo allenatore, Antonio Conte. L'ex tecnico del Chelsea è stato ufficializzato meno di una settimana fa e ha firmato un contratto triennale, fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione. Cifre importanti che testimoniano le ambizioni di Suning che potrà mostrare la propria potenza economica in estate. Il club nerazzurro, infatti, uscirà ...

Inter - Conte avrebbe chiesto Dybala - Lukaku - Barella e Manolas : Da meno di una settimana è iniziata l'avventura di Antonio Conte all'Inter. La società nerazzurra lo ha annunciato in grande stile, all'alba, ponendo fine alle voci su un possibile inserimento della Juventus nella trattativa. L'ex tecnico del Chelsea ha firmato un contratto triennale, fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione più bonus. Cifre importanti, che testimoniano la volontà di Suning di fare quel salto di qualità per ...

Inter scatenata sul mercato : Lukaku - a un passo dal sì. E Mauro Icardi che fa? : L'Inter è sempre più vicina a Romelu Lukaku, il bomber dello United che Conte vuole fortemente per prendere il posto di Mauro Icardi nella sua nuova Inter. Sfruttando il rapporto preferenziale con l' agente del giocatore Federico Pastorello, Marotta ha già trovato un accordo economico con l' attacca

Inter - Conte già parla di mercato : “Il futuro di Icardi? Valuteremo. Su Lukaku e Sanchez…” : Da poche ore è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Inter. Per Antonio Conte, in quella che sarà la costruzione della rosa, ci sarà da tener conto non solo del mercato, ma anche della gestione di uno spogliatoio che in questa stagione ha vissuto momenti travagliati. A partire dalla situazione relativa ad Icardi, il cui futuro è incerto. La Gazzetta dello Sport ieri parlava di un rifiuto dell’ex tecnico del Chelsea verso ...

La stampa inglese prevede un derby italiano per Lukaku : “Non c’è solo l’Inter” : Il suo nome è già stato accostato in inverno all’Inter, anche con una certa insistenza. Ora, a campionato finito e con il calciomercato in primo piano, è tornato a farsi sotto. La scelta principale dei nerazzurri è Romelu Lukaku. Ufficializzato l’addio con Spalletti, a giorni anche l’annuncio su Conte, che ha fatto sapere di non volere Icardi. Dunque, è l’attaccante belga l’indiziato numero uno a ...

Calciomercato Inter – Due bomber per Conte! Assalto a Dzeko e Lukaku : Icardi pronto alla cessione : Due nuovi arrivi in attacco per l’Inter: con Dzeko e la Roma c’è un’intesa di massima, mentre si monitora Romelu Lukaku. Icardi è pronto alla cessione Raggiunta una sofferta qualificazione in Champions League, l’Inter ha incassato una cospicua somma di denaro che permetterà ai nerazzurri di operare con decisione sul mercato. Del resto, l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina, ormai cosa certa, necessità di ...

