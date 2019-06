L' oroscopo dell' amore di coppia | 14 giugno | Gemelli delicato | Leone impulsivo

Blastingnews

(Di giovedì 13 giugno 2019) La strada per raggiungere la serenità diè lunga e tortuosa, ma le previsioni astrali di venerdì regalano dei consigli utili per progredire, riequilibrando gli animi. Di seguito l'disegno per segno. L'Ariete: affettuosi e profondi anche dal punto di vista intellettuale, approfondirete le sensazioni diin modo completo e più consapevole. Tuttavia avrete qualche difficoltà a comunicare con il partner, le vostre parole vengono intese in modo sbagliato. Toro: la vostra immaginazione è acuita da una Luna che però è in opposizione, quindi attenzione a non lasciarvi prendere da un atteggiamento troppo egoistico ine dalle bugie che come si suol dire hanno le gambe corte....

