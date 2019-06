Lo strano caso della neo mamma che ha prodotto latte proprio li!

(Di giovedì 13 giugno 2019) Una neodi 29 anni, al suo secondo figlio, si è recata dai medici poiché provava intenso dolore nella vulva dalla quale fuoriusciva liquido bianco. Visitando la paziente, gli esperti si sono accordi che il liquido eramaterno. La paziente mostrava un rigonfiamento doloroso nella vulva di 6 centimetri di diametro. Gli scienziati, visitando la donna, hanno capito di trovarsi di fronte ad undi tessutorio ectopico, cioè nella vulvadonna c’era tessutorio che producevamaterno. Questa anomalia congenita colpisce tra l’1 e il 5% delle donne.Lo studio sul, intitolato “Postpartum Galactostasis of the Vulva in a Case of Bilateral Lactating Ectopic Breast Tissue”, è stato pubblicato su Obstetrics & Gynecology.