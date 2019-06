Lo stesso Phil Spencer non ha ancora idea del nome della prossima Xbox

eurogamer

(Di giovedì 13 giugno 2019) In una speciale intervista avvenuta dopo la fineconferenza E3 di Microsoft, il bossdivisioneha affermato di non conoscereilche avrà la(Project Scarlett per intenderci).Come riporta Videogamer,ha solo confermato che Scarlett è ilin codice utilizzato al momento per indicare la nuova console:"Mi chiedete quale sia ilgiusto? Onestamente non lo so... non abbiamo nemmeno una lista di nomi possibili al momento."Leggi altro...

Eurogamer_it : Lo stesso #PhilSpencer non ha ancora idea del nome della prossima #Xbox - Eurogamer_it : #PhilSpencer dichiara: 'senza #Sony l'E3 non è più lo stesso'. - sargemvu : ieri sera non ero me stesso spero che phil non veda la dm -