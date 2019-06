Live - Non è la d' Urso | bomba Pamela Prati Barbara con la voce rotta | momenti forti in

Live-Non è la D’Urso - Morgan : “Asia Argento è una grande insegnante di tossicodipendenza” : Sono ore frenetiche queste per Morgan, che a causa di ingenti debiti con il fisco sarà costretto a lasciare la sua casa di Monza. Uno sfratto vero e proprio. Durante una lunga intervista a “Live Non la d’Urso”, il cantautore ha spiegato come si è arrivati a questa situazione: “C’è stata una responsabilità: mi sono ritrovato nel 2015 con una enorme quantità di tasse non pagate, non perché l’avessi voluto, ma un commercialista ...

Live-Non è la D’Urso - “Pamela Prati ha chiesto un chachet esorbitante e ha posto condizioni che non ho accettato” : così la conduttrice asfalta la showgirl : “In studio Pamela Prati che, dopo le confessioni delle sue ex agenti, Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo, racconterà la sua versione su Mark Caltagirone“, con una nota stampa Mediaset annunciava ieri la presenza della showgirl sarda a Live-Non è la D’Urso. A stretto giro, qualche ora dopo, Dagospia faceva sapere che la presenza della primadonna del Bagaglino era saltata, notizia che la conduttrice ha comunicato ai ...

Pamela Prati assente da «Live – Non è la D'Urso» : ma non è ora di dire basta?

Pamela Prati non è andata a Live. D’Urso : «Doveva venire a titolo gratuito - all’ultimo ha chiesto decine di migliaia di euro. Abbiamo ritenuto non fosse il caso» – Video : Barbara D'Urso Pamela Prati ha dato forfait. La showgirl sarda, ormai da mesi nell’occhio del ciclone mediatico per le sue nozze fantasma, avrebbe dovuto partecipare ieri a Live – Non è la D’Urso, per chiarire la sua versione dei fatti sulla vicenda e rispondere alle accuse mosse nei suoi confronti dalle ex agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Ma la Prati ha deciso ‘all’ultimo momento’ di dare buca o meglio porre ...

Live Non è la d’Urso ascolti : Barbara d’Urso stravince la serata : Barbara d’Urso, ascolti di ieri: Live Non è la d’Urso stravince con il 19,4% È andata in onda ieri, mercoledì 12 giugno, la tredicesima puntata di Live Non è la d’Urso. Per il programma di Canale5 condotto da Barbara d’Urso questi sono stati gli ascolti: 2.876.000 telespettatori e il 19.4% di share, superando il film di Rai1 Un matrimonio da favola. Live ha fatto vincere a Canale5 prima, seconda serata e 24 ore e dopo ...

Eliana Michelazzo a Live-Non è la D'Urso incontra il falso marito : "Ho fatto l'amore con te virtualmente" : Eliana Michelazzo è tornata a Live-Non è la D'Urso dove ha incontrato, per la prima volta, il suo finto marito Simone Coppi. Barbara D'Urso ha infatti invitato di nuovo l'ex Mister Svizzera, Stephan Weiler, organizzando un incontro nell'ascensore del programma tra Eliana e Stephan. Alla vista di Ste

Live-Non è la D'Urso - Barbara D'Urso : "Pamela Prati ci ha chiesto decine di migliaia di euro per l'intervista" : Pamela Prati - come sottolineato da Barbara D'Urso - ha chiesto decine e decine di migliaia di euro per un'intervista. La showgirl si era proposta con i suoi legali per un'intervista a titolo gratuito, prevista per ieri sera, 12 giugno, a Live-Non è la D'Urso. Qualche ora prima qualcosa però qualcos

Pamela Prati chiede troppi soldi a Live Non è la d’Urso e la conduttrice lancia la fiction sul caso Mark Caltagirone : Chi si aspettava di vedere Pamela Prati seduta al centro dello studio di Live Non è la d'Urso per saperne di più sul caso Mark Caltagirone, alla fine è rimasto deluso. Il promo l'aveva annunciata come presente in diretta ma, a poche ore dalla messa in onda, Fanpage.it aveva smentito la sua partecipazione. A chiarire le cose al suo pubblico ci ha pensato Barbara d'Urso che, a quanto pare, ha dovuto rinunciare alla sua importante ospite per via ...

