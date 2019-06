LIVE Italia-Russia 3-1 volley femminile | Nations League in DIRETTA La “decima” vale la

oasport

(Di giovedì 13 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.20 Buona serata a chi ci ha seguito e appuntamento a domani per la sfida-Giappone maschile alle 16 22.19: Le azzurre andranno ad Ankara per l’ultima settimana della fase eliminatoria con il solo obiettivo di mantenere la prima posizione che occupano alla fine della dodicesima giornata 22.18: Le azzurre, prive di Egonu e Sylla, riescono a completare la rimonta su unapositiva solo per un set e mezzo e poi in costante difficoltà 25-21 E sono dieci!!!! Out l’attacco di Parubets da zona 4 e le azzurre vincono 3-1 contro unabuona solo a sprazzi 24-21 Sorokaite vincente da zona 4 23-21 Invasione a rete. le russe rischiano tutto in battuta e stanno mandando in tilt l’23-20 Vincente la pipe di Voronkova 23-19 Out Iurinskaia. Un aiuto per le azzurre 22-19 Murosu Sorokaite. ...

