(Di giovedì 13 giugno 2019) I dati diffusi da Assoturismo Confesercenti in base alle previsioni turistiche per la bella stagione. Tra giugno e agosto nelle strutture ricettive italiane sono attese 205 milioni di presenze, quasi 2 milioni inrispetto all’2018ì, pari a una flessione dello 0,9% che va a sommarsi aldi -1,7 milioni di presenze rispetto al 2018 in primavera.