Listeria nella tartare di carne bovina scottona Lidl | richiamo per rischio microbologico

(Di giovedì 13 giugno 2019)permicrobiologico per ladidimarca: potrebbe essere contaminata da. Il lotto dicontaminato daÈ stato disposto ilper le confezioni da 200gr didi bovino adultoa marchiofornite dalla Rosso SPA, con sede a Torino in via Traves 43. Il lotto di produzione è il numero 1071215, il produttore è Rosso SPA, la data di scadenza riportata sulla confezione da 200gr è del 13 giugno 2019. È stata rilevata la presenza dimonocytogenes su una unità campionaria. Si invitano, pertanto, i consumatori che avessero acquistato il prodotto oggetto dela riportarlo nel punto vendita per ottenere il rimborso....

