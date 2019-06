ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019) Era stata definita dai media “la piùdi poker” di tutta la Russia.all’età di 26. Il suo corpo è stato trovato nel bagno del suo appartamento a Mosca: secondo le prime ricostruzioni, a uccidere la ragazza sarebbe stata una scarica elettrica generata da un dispositivo elettronico collegato alla presa. Un’altra ipotesi tiene invece in considerazione una caduta: la 26enne, conosciuta in rete come Liay5, avrebbe sbattuto la testa. A dare l’allarme sono stati i suoi genitori, preoccupati perchénon rispondeva al telefono. Il corpo è stato trovato da una vicina. “, non c’è più” si legge sul profilo Facebook del suo fanclub.era laureata in ingegneria efatto della sua passione per gli scacchi il suo lavoro. FQ ...

tonygambler7 : RT @Corriere: Morta folgorata in bagno nota giocatrice di poker russa - Cascavel47 : Liliya Novikova, trovata morta “la più bella giocatrice di poker”: aveva solo 26 anni - FQMagazineit : Liliya Novikova, trovata morta “la più bella giocatrice di poker”: aveva solo 26 anni -