Liga | dopo lo scandalo che ha coinvolto il Valladolid il Girona chiede di essere

calcioweb.eu

(Di giovedì 13 giugno 2019)il caso calcioscommesse che haildel “fenomeno” Ronaldo, il, retrocesso,diriammesso nella. La Operacion Oikos, questo il nome dell’indagine avviata, sta facendo luce sul caso. Prima la pubblicazione di un’intervista a Iñigo Lopez sul Mundo, che ha ammesso che Gimnastic-Huesca del 2017-2018 era truccata e poi i flussi di scommesse anomali provenienti da Ucraina e Cina hanno sconvolto il calcio spagnolo. Lopez ha anche detto di aver preso soldi per vincere.calcioscommesse in Spagna, nuovi dettagli: pesanti accuse nei confronti di 7 calciatori delAlla luce delle sue parole, Lopez è stato sospeso in attesa del processo e ieri non ha giocato nella vittoria del Deportivo sul Malaga nello spareggio per la promozione nella. Ora, emerge un nuovo scenario. Il, retrocesso come ...

CalcioWeb : ?? #Liga, nuovi dettagli sul caso #calcioscommesse squadra chiede il ripescaggio al posto del #Valladolid ?? - speecialneeds : io su IG: salto dello spoiler della scaletta di Liga sempre io: apro Facebook dopo 15 anni e mi si piazza davanti… - NonFarcela : RT @NonFarcela: Cercano di incastrami per un congresso: Bologna, 6 luglio; stesso luogo e stessa data del concerto del Liga. O arrivo allo… -