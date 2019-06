Lidl | tartare di bovino ritirato per rischio listeria Richiamato lotto di Rosso Spa

Listeria nella tartare di carne bovina scottona Lidl : richiamo per rischio microbologico : richiamo per rischio microbiologico per la tartare di scottona di carne bovina marca Lidl: potrebbe essere contaminata da Listeria. Il lotto di scottona Lidl contaminato da Listeria È stato disposto il richiamo per le confezioni da 200gr di tartare di bovino adulto scottona a marchio Lidl fornite dalla Rosso SPA, con sede a Torino in via Traves 43. Il lotto di produzione è il numero 1071215, il produttore è Rosso SPA, la data di scadenza ...