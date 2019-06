L’ex presidente del Sudan Omar al-Bashir è stato formalmente accusato di corruzione

Palermo - caccia alla talpa che avvisò L’ex presidente Zamparini : Perquisizione da parte della Guardia di finanza negli uffici della Fondazione Falcone a Palermo, sequestrati gli elenchi delle classi che il 23 maggio 2017 hanno partecipato alla commemorazione del giudice Falcone all’aula Bunker dell’Ucciardone. L’inchiesta riguarda la talpa dell’ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini a cui sarebbe stato rivelato una richiesta di arresto a suo carico. Come riporta ...

Biden e Trump in Iowa - è già corsa alle presidenziali Usa 2020. L’ex vicepresidente è favorito tra i Dem per sfidare il miliardario : Uno è il presidente in carica; l'altro è il favorito per la nomination democratica. Oggi, in Iowa, primo Stato al voto - a febbraio - nella lunga stagione di primarie e caucus, si sfideranno a distanza Donald Trump e Joe Biden. L'ex vicepresidente degli Stati Uniti userà la sua visita nello Stato agricolo per rafforzare la sua posizione nel campo democratico e per criticare l'attuale capo di Stato, che con le sue politiche commerciali e ...

L’ex presidente pakistano Asif Ali Zardari è stato arrestato a Islamabad con l’accusa di riciclaggio di denaro : L’ex presidente pakistano Asif Ali Zardari è stato arrestato lunedì mattina a Islamabad, la capitale del Pakistan, con l’accusa di riciclaggio di denaro. L’arresto è avvenuto dopo che l’Alta Corte pakistana aveva rifiutato la richiesta di estendere ulteriormente la libertà

Anm - L’ex presidente Grasso : “La mia corrente ha torto - siamo finiti contro un iceberg” : “Sono giorni che cerco di convincere il mio gruppo a non suicidarsi e a seguire una condotta realista. Mi pare di vedere dei ballerini che ballano sul ponte mentre il Titanic va verso l’iceberg. Il mio cruccio è di non essere riuscito a far passare un principio che dovrebbe essere condiviso da tutti. Evidentemente sono un illuso“. Parla così a Repubblica Pasquale Grasso, che ha deciso di lasciare Magistratura indipendente e la ...

Csm - L’ex presidente Anm Albamonte : “Quelle riunioni? Timore che si tentasse di rimpiazzare pm su esigenze politica” : La storia che ha mandato nel caos il Consiglio superiore della magistratura “non è un caso di ordinario correntismo: stiamo parlando di una cosa inedita. Se si trattasse di accordi tra segretari di correnti sarebbe ordinario malgoverno. Ci troviamo di fronte a un tavolo al quale siedono consiglieri del Csm, ‘potenti’ di correnti, magistrati e politici. E’ un’operazione di lobbismo che non c’entra con le ...

Lutto nel mondo del calcio - è morto L’ex presidente dell’Uefa : Lutto nel mondo del calcio. Si è spento infatti Lennart Johansson. E’ la Federcalcio svedese a comunicarlo. Johansson è stato presidente dell’Uefa per più di quindici anni (diciassette per l’esattezza): dal 1990 al 2007. Lo svedese è morto all’età di 89 anni dopo una breve malattia.L'articolo Lutto nel mondo del calcio, è morto l’ex presidente dell’Uefa sembra essere il primo su calcioWeb.

L’ex presidente catalano Carles Puigdemont non è stato fatto entrare al Parlamento Europeo : L’ex presidente catalano Carles Puigdemont non è stato fatto entrare al Parlamento Europeo, nonostante domenica sia stato eletto europarlamentare per la Spagna. Puigdemont era scappato dalla Spagna nel 2017 per evitare accuse legate al referendum sull’indipendenza della Catalogna e attualmente vive

Contrattacco Blatter - L’ex presidente della Fifa allo scoperto : “ho intenzione di denunciare Infantino” : L’ex numero uno del calcio mondiale ha intenzione di portare in tribunale il proprio successore prima della fine del mese Sepp Blatter torna alla carica contro Gianni Infantino e la Fifa, minacciando di denunciare il proprio successore entro la fine del mese. L’ex presidente della Federazione Internazionale è intervenuto ai microfoni dell’AFP, sottolineando come intenda portare in tribunale il numero uno del calcio ...

Antoci - l’Antimafia Sicilia di Fava apre un’indagine sull’attentato alL’ex presidente del parco dei Nebrodi : un’indagine sull’attentato all’ex presidente del parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci. È quella aperte dalla commissione Antimafia dell’Assemblea regionale Siciliana, guidata da Claudio Fava, inizia oggi le udienze per fare luce sull’agguato avvenuto il 18 maggio del 2016 in provincia di Messina. Il lavoro dell’Antimafia comincerà cone le audizioni di tre giornalisti: il primo ad essere ascoltato – alle 14 di mercoledì pomeriggio ...

Bancarotta - L’ex vicepresidente dell’Asd Vigor Trani Altieri : “non ero l’uomo del sindaco” : Alberto Altieri, l’ex vicepresidente dell’Asd Vigor Trani è ai domiciliari dal 17 maggio scorso nell’ambito di un’inchiesta della Procura tranese che ipotizza la distrazione di fondi dal Football Club Bari 1908 in favore della squadra di calcio locale, in cambio di appalti in città, adesso ha negato di essere l’uomo di fiducia del sindaco Amedeo Bottaro a Trani. Erano finite in manette anche l’ex patron ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Corrado Ferlaino - L’ex presidente del Napoli di Maradona : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, oggi è il compleanno di Corrado Ferlaino, 88 candeline per l’ex presidente del Napoli di Maradona. Ha vinto due scudetti, una Coppa UEFA, una Coppa Italia ed una Supercoppa italiana, a termine della stagione 1997-1998 è retrocesso in Serie B. All’inizio degli anni 2000 ha ceduto il Calcio Napoli a Salvatore Naldi, la decisione è stata ...

L’ex presidente sudanese Omar al Bashir è stato incriminato per l’uccisione di manifestanti durante le ultime proteste antigovernative : Il procuratore generale del Sudan ha incriminato l’ex presidente sudanese Omar al Bashir per l’uccisione di diversi manifestanti durante le proteste che hanno portato alla fine del suo regime, l’11 aprile scorso. Bashir era al potere dal 1989. Dopo la sua