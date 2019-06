L’efficacia della terapia preventiva contro l’hiv | le nuove raccomandazioni Usa per chi

wired

(Di giovedì 13 giugno 2019) (foto: Towfiqu Photography via Getty Images)l’hiv la prevenzione è essenziale. Anche se esistono dei trattamentil’infezione, attualmente non c’è ancora una cura risolutiva, mentre l’hiv può comportare conseguenze importanti per la salute. I numeri del contagio sono ancora elevati: negli Usa nel 2017 ci sono state circa 38miladiagnosi (in Italia 3.500), di cui 8 volte su 10 riguardano individui di sesso maschile. Si tratta di numeri ancora elevati: per questo, una task force statunitense (la Us Preventive Services Task Force – Uspstf) ha appena condotto uno studio, che revisiona e analizza numerose ricerche, per valutare l’opportunità di una. Alla luce dei risultati, gli specialisti raccomandano l’assunzioneantiretroviralePrep, in persone che non hanno l’infezione, ma che sono ...

