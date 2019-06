Le notizie del giorno – L’allenatore della Juve | la rivelazione shock di Mazzoleni e l’ex

Ultime notizie Roma del 12-06-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio del governo c’è un clima di ritrovata fiducia di dialogo e oggi ci siamo ritrovati per una riunione conomica per iniziare impostare la manovra economica e sono ottimista così le Presidente del Consiglio Giuseppe Conte Ospite del forum dopo il vertice di questa mattina che si è concluso in modo interlocutorio Conte ribadisce la volontà di avviare un ...

Ultime notizie Roma del 12-06-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio del governo c’è un clima di ritrovata fiducia di dialogo e oggi ci siamo ritrovati per una riunione economica per iniziare impostare la manovra economica e sono ottimista così le Presidente del Consiglio Giuseppe Conte Ospite del forum dopo il vertice di questa mattina che si è concluso in modo interlocutorio Conte ribadisce la volontà di avviare un ...

L'oroscopo del giorno 14 giugno - 2ª sestina : buone notizie ai Bilancia - Sagittario in calo : Oroscopo del giorno 14 giugno 2019, Astrologia e previsioni per i segni interessanti la seconda sestina dello zodiaco. Chi è pronto a scommettere sulla bontà delle predizioni riguardanti il proprio segno? Diciamo subito che a contendersi la corona riservata dalle stelle ai migliori, solamente tre, scelti come al solito tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In primo piano, senza alcun dubbio, l'ingresso della Luna in ...

Ultime notizie Roma del 12-06-2019 ore 13 : 10 : Roma Daily News radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione Luigi in studio arrestati Paolo Arata ex consulente della lega per l’energia ed ex deputato di Forza Italia ed il figlio francesco sono accusati di corruzione autoriciclaggio intestazione fittizia di beni sarebbero soci occulti del imprenditore Trapanese dell’eolico Vito nicastri ritenuto dai magistrati tra i finanziatori della latitanza del Boss ...

Ultime notizie Roma del 12-06-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio in apertura l’avvertimento dell’Unione Europea Alitalia via libera dalle confine alla proposta della commissione europea di procedura d’infrazione contro l’Italia per debito eccessivo e questa sera alle 9 vertice di governo sulla trattativa aperta con lui è una prova che può durare anni ha detto il Presidente ...

Ultime notizie Roma del 12-06-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione Aprile Luigi in studio tregua tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio al termine del vertice di due ore ieri sera a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte resta l’attenzione però su come evitare la procedura di infrazione dell’Unione Europea i due vice definiscono positivo l’incontro con Salvini che esclude una manovra correttiva è Di Maio ...