Le grandi navi inquinano Un costo invisibile che in realtà paghiamo tutti

Venezia - il prefetto annuncia denunce per i manifestanti No grandi Navi : Adesso arriveranno le denunce, parola di prefetto. Ventidue anni dopo la presa del Campanile di San Marco da parte dei Serenissimi con il Leone marciano, le cui immagini fecero il giro del mondo con il Tanko che girava per la Piazza, come il panzer di una forza d’occupazione. Da allora era scattato il divieto. Ventidue anni dopo, altre bandiere hanno sventolato nel luogo proibito, interdetto a ogni manifestazione politica. Sono le bandiere ...

Venezia - il corteo contro le grandi navi anche in piazza San Marco : La manifestazione per chiedere l'interdizione dell'accesso in città ai "grattacieli del mare" arriva in centro. Il prefetto ha concesso l'autorizzazione in via straordinaria, circa 3 mila sfilano per le calli

grandi navi - migliaia protestano a Piazza San Marco : “Porti chiusi solo a questi mostri”. “Venezia is not Disneyland” : migliaia e migliaia di persone si sono riversate a Venezia per protestare contro le Grandi navi dopo l’incidente avvenuto alla Giudecca una settimana fa. Di fronte a questa imponente massa di manifestanti il prefetto Vittorio Zappalorto ha fatto marcia indietro. E d’accordo con le forze di Polizia che presidiano la città, ha autorizzato il corteo a proseguire verso Piazza San Marco. ...

grandi Navi. Lido - Chioggia - Malamocco - Porto Marghera : tutti i progetti per tenere i “giganti” lontani da Venezia : Dovessimo prendere alla lettera le parole del ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, il futuro delle Grandi Navi a Venezia sarebbe già segnato. Non andranno a Porto Marghera (“Questa ipotesi non esiste”), attraverso il Canale dei Petroli e poi a Marittima attraverso il canale Vittorio Emanuele, come vorrebbero il sindaco Luigi Brugnaro, il governatore Luca Zaia e il prefetto Vittorio Zappalorto. E neppure a Malamocco, per “ragioni ...

Balle Spaziali - Travaglio smonta 4 fake news : “È vero che Toninelli blocca il progetto per spostare le grandi navi da Venezia?” : E’ vero, come dice Salvini, che Danilo Toninelli blocca con il solito “no” un bel progetto già confezionato per spostare le grandi navi da Venezia a Marghera? E’ vero che sul Tav ci sono novità perché finalmente si è scoperto che l’analisi costi-benefici del governo è farlocca? E’ vero che Roberto Fico ha dedicato la Festa della Repubblica del 2 giugno non agli italiani, i festeggiati, ma agli stranieri e ai ...

Venezia : le grandi navi - l’inquinamento e quel porto che non va : L'incidente della nave da crociera a VeneziaL'incidente della nave da crociera a VeneziaL'incidente della nave da crociera a VeneziaL'incidente della nave da crociera a VeneziaL'incidente della nave da crociera a Venezia«Dal punto razionale niente impedisce lo stop alle Navi a Venezia, dal punto di vista logistico la cosa è diversa» Giuseppe Tattara è parte del comitato No Navi, ma anche docente di Economia e coautore del libro Venezia, il ...

grandi navi - una selva di 13 progetti E Toninelli non ha mai visto il Mose : Studi, analisi, previsioni, algoritmi e polemiche: ma nessuna ispezione da parte del ministro. E c’è chi lo spostamento delle navi fuori dalla laguna