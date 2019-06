Le carte del caso Arata | “Ha usato i contatti politici per introdursi negli uffici

Cosa prevedono le nuove misure contro i furbetti del cartellino : Via libera definitivo del Senato al disegno di legge Concretezza. I sì sono stati 135, i no 104 e tre gli astenuti. Diverse le novità introdotte a partire dalle nuove misure per contrastare l'assenteismo e contro i cosiddetti 'furbetti del cartellino', come le impronte digitali e i sistemi di videosorveglianza, fino alle nuove assunzioni nella Pubblica amministrazione e la creazione di un organismo ad hoc, il 'Nucleo della ...

Voto di scambio - c’è l’interrogazione M5s : Salvini chiede carte dell’inchiesta di Bari ma procura le nega : “Coperte da segreto” : “Non posso chiedere informazioni su indagini coperte da segreto istruttorio” e “anche qualora le avessi, non potrei entrare ulteriormente nel merito”. Matteo Salvini ha risposto così durante il question time alla Camera, a un’interrogazione di un deputato barese del Movimento Cinquestelle e presidente della Commissione Affari costituzionali di Montecitorio, Giuseppe Brescia, su un tema che sta impegnando investigatori e ...

Varata legge contro i ‘furbetti del cartellino’ : da impronte digitali a nuove assunzioni : Via libera definitivo del Senato al disegno di legge Concretezza. I si' sono stati 135, i no 104 e tre gli astenuti. Diverse le novita' introdotte a partire dalle nuove misure per contrastare l'assenteismo e contro i cosiddetti 'furbetti del cartellino', come le impronte digitali e i sistemi di videosorveglianza, fino alle nuove assunzioni nella Pubblica amministrazione e la creazione di un organismo ad hoc, il 'Nucleo della Concretezza', che ...

Ddl concretezza è legge : videocamere e impronte digitali contro i “furbetti del cartellino” : Il Senato ha approvato il Ddl concretezza, il provvedimento che riguarda la pubblica amministrazione e che introduce misure di videosorveglianza e di rilevamento delle impronte digitali per combattere l'assenteismo dei dipendenti pubblici. "Felice di poter finalmente dire addio ai truffatori del cartellino", ha commentato la ministra Giulia Bongiorno.Continua a leggere

Magistrati indagati - nelle carte nuovi nomi di consiglieri del Csm. E Lotti vantava legami col Quirinale : Ci sono almeno altri due consiglieri del Csm che incontravano Luca Lotti, Luca Palamara e Cosimo Ferri per discutere dei giochi di corrente che avrebbero portato alla conquista della procura di Roma. La novità – riportata da Repubblica e Corriere della Sera – emerge dalle trascrizioni integrali delle intercettazioni operate con il trojan installato sul cellulare di Palamara, consegnate alla procura di Perugia dal Gico della Guardia ...

Rottamazione delle cartelle verso la terza edizione e arrivano i concorsi della scuola : Si avvia verso la terza edizione la cosiddetta «Rottamazione delle cartelle esattoriali» lo strumento che salverà gli italiani dalle cartelle esattoriali non pagate. Le due precedenti edizioni hanno già consentito a milioni di famiglie di fare pace con il fisco. Il Governo Conte e la maggioranza giallo-verde stanno per decidere sulla riapertura dei termini per il pagamento bonario delle cartelle. Intanto arrivano i dati dell’Agenzia delle ...

Il cartellino di Lozano non è tutto del Psv. Il problema sono i diritti d’immagine : Su Radio Marte Raffaele Auriemma ha dato alcune spiegazioni relative al cartellino di Hirving Lozano. Il cartellino del messicano, che il Psv valuta 50 milioni di euro, non è completamente di proprietà del club olandese. Il Psv ne detiene una larga parte, ma il resto è di appannaggio dei vecchi procuratori messicani del calciatore e di Marcel Brands, ex Ceo del Psv e attuale dirigente dell’Everton. “Il Napoli vorrebbe anche accontentare Carlo ...

Cancellate da Agenzia delle entrate Riscossione cartelle dei contribuenti per 32 miliardi : Magari molti contribuenti non se ne sono nemmeno accorti, ma dovrebbero essere più leggeri dal punto di vista dei debiti che magari avevano col Fisco. Agenzia delle entrate Riscossione ha infatti provveduto unilateralmente a cancellare le cartelle più vecchie che gravavano su 12 milioni di contribuenti. Un totale di 32 miliardi di euro di crediti vantati dal concessionario alla Riscossione che sono stati in pratica condonati d'ufficio. Numeri ...

Addio alle vecchie carte di identità : la Ue approva il nuovo modello “anti frode” : Il Consiglio Ue manda in pensione i vecchi documenti cartacei, sostituiti da tessere a lettura ottica, con foto e impronte...

Vecchie carte d'identità addio - l'Ue avvia la rottamazione : svelati i nuovi modelli : addio Vecchie carte d'identità. Per ridurre il rischio di frodi, l'Unione europea ha approvato un regolamento che garantirà documenti più sicuri introducendo requisiti...

Rottamazione cartelle - invito del M5S al Comune di Modica : Il Consigliere Comunale, Marcello Medica, invita il Comune di Modica ad aderire alla definizione agevolata estesa a tasse locali

Ispica : Consiglio dà il via libera alla rottamazione delle cartelle : Il Consiglio comunale di Ispica ha votato all’unanimità una mozione di indirizzo sulla cosiddetta “rottamazione” delle cartelle