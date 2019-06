Ladro ucciso nel Bresciano | la famiglia chiede risarcimento

Ladro albanese ucciso - la famiglia di Eduard Ndoj chiede 125mila euro a Mirco Franzoni : La famiglia di Eduard Ndoj, Ladro albanese di 26 anni ucciso a Serle, ha chiesto il risarcimento da 125mila euro a Mirco Franzoni, l'uomo che lo uccise. Succedeva a Brescia, quando Ndoj venne freddato nel 2014 da Franzoni con un colpo di fucile, diverse ore dopo essere entrato nell'abitazione del fr

Ladro ucciso a Brescia - la famiglia della vittima chiede risarcimento di 125mila euro : Il 26enne albanese fu freddato diverse ore dopo essere entrato in un'abitazione e in una zona diversa rispetto alla villetta presa di mira

Brescia - Ladro ucciso in casa : la famiglia fa causa e chiede 125mila euro di risarcimento : La famiglia di Eduard Ndoj, ladro albanese di 26 anni ucciso a Serle, nel Bresciano, nel dicembre del 2014, ha avviato la procedura di messa in mora nei confronti di Mirco Franzoni, condannato a nove...

Brescia - Ladro ucciso in casa : la famiglia fa causa e chiede 125mila euro di risarcimento : La famiglia di Eduard Ndoj, ladro albanese di 26 anni ucciso a Serle, nel Bresciano, nel dicembre del 2014, ha avviato la procedura di messa in mora nei confronti di Mirco Franzoni, condannato a nove...

Gramellini fa la morale sul Ladro ucciso a Ivrea. Pioggia di critiche sul web : Angelo Scarano Gramellini: "Nel mondo che vorrei, le vittime non sparano. Chiamano i carabinieri". Ma il web si schiera col tabaccaio di Pavone Canavese Il caso del tabaccaio di Pavone Canavese terrà ancora banco. Inutile negarlo. Potrebbe essere il primo caso in cui i giudici si troveranno ad applicare la nuova legge sulla legittima difesa. O, almeno, è la prima volta in cui l'Italia, gli inquirenti e gli avvocati saranno costretti ...

Fiaccolata per il tabaccaio che ha ucciso il Ladro a Ivrea : "Siamo tutti Franco" : Un migliaio di persone ha sfilato per le vie del Canavese in segno di solidarietà nei confronti di Franco Iachi Bonvin, il tabaccaio che a Pavone ha sparato a un ladro, uccidendolo, che tentava il furto nella sua ricevitoria. “Siamo tutti Franco”, si legge sullo striscione che ha aperto la manifestazione, organizzata dai commercianti della zona, che in questi giorni hanno espresso vicinanza al tabaccaio e alla sua ...

Ladro ucciso a Ivrea - fiaccolata per il tabaccaio : “Siamo tutti con Franco. Ha sparato dal balcone? Lo farei anche io” : “Siamo con Franco”. Sono queste le parole che hanno aperto il corteo in solidarietà a Franco Iachi Bonvin, il tabaccaio di Pavone Canavese che nella notte tra giovedì e venerdì ha ucciso il Ladro che insieme a due complici stava rubando nel suo negozio. Una marcia silenziosa composta da un migliaio di persone che si è conclusa proprio davanti alla tabaccheria. Tanti i cittadini della zona insieme ad alcuni politici senza simboli di partito. ...

Ladro ucciso a Ivrea - l’autopsia rivela : il tabaccaio sparò alle spalle dal balcone : Franco Iachi Bonvin non sarebbe sceso in cortile durante il furto e non avrebbe fatto fuoco dopo una colluttazione con i malviventi

Il Ladro ucciso dal tabaccaio nel Torinese potrebbe essere stato colpito alle spalle : Ion Stavila, il 24enne moldavo ucciso a Pavone Canavese durante un tentativo di rapina in tabaccheria, potrebbe essere stato colpito alle spalle da un unico proiettile esploso dalla pistola del tabaccaio Marcellino Iachi Bonvin, proiettile che ha raggiunto il cuore del ragazzo, lasciandogli una manciata di secondi per compiere qualche passo prima di crollare in terra esanime. È un'ipotesi ancora al vaglio degli investigatori e della procura di ...

Ladro ucciso a Ivrea - per l'autopsia il tabaccaio ha sparato dall'alto : Franco Iachi Bonvin non sarebbe sceso in cortile durante il furto e non avrebbe fatto fuoco dopo una colluttazione con i malviventi

Ladro ucciso a Ivrea - l’autopsia : il tabaccaio sparò alle spalle dal balcone : I primi risultati dell’autopsia sembrano non coincidere con la versione dei fatti fornita agli inquirenti dal derubato che aveva parlato di una colluttazione in strada

Ivrea - l'autopsia sul Ladro ucciso : "Colpito di spalle e dall'alto" : Claudio Cartaldo Svolta nel caso di Pavone Canavese dopo l'autopsia. Il tabaccaio non avrebbe avuto una colluttazione con i banditi Forse non avrà un esito rapido l'indagine su quanto successo nei giorni scorsi a Pavone Canavese, in provincia di Ivrea, dove un tabaccaio ha sparato e ucciso un ladro moldavo di 23 anni. Franco Iachi Bonvin è indagato per eccesso colposo di legittima difesa e presto potrebbe essere ascoltato di nuovo ...

Ivrea - l’autopsia contraddice la versione del tabaccaio : “Ha ucciso il Ladro dall’alto” : Quanto emerge dall'autopsia, eseguita a Strambino dal medico legale Roberto Testi, sul corpo di Ion Stavila, non combacia con la ricostruzione del commerciante allo stato indagato per eccesso di legittima difesa: il ladro sarebbe stato colpito dall'alto e alle spalle dal tabaccaio nel corso di un furto al locale commerciale di quest'ultimo, che sarà ascoltato di nuovo nei prossimi giorni in procura a Ivrea.Continua a leggere

Il tabaccaio di Ivrea ha ucciso il Ladro sparando dall'alto : Un colpo dall’alto, probabilmente sparato dal balcone di casa, ha raggiunto Ion Stavila alle spalle. E’ morto così il moldavo di 24 anni freddato nella notte tra giovedì e venerdì a Pavone Canavese, nel corso di un furto a una tabaccheria. Quanto emerge dall’autopsia, eseguita questa mattina a Strambino dal medico legale Roberto Testi, non combacia con la ricostruzione del tabaccaio, Franco Iachi Bonvin, ...