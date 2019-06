La valutazione complessiva della persona con diabete

fondazioneserono

(Di giovedì 13 giugno 2019) Una sezione dell’edizione 2019 delle Linee GuidaSocietà Americana del(Americans Association: ADA) è dedicata alladelle persone affette da questa malattia. Perché abbia successo una qualsiasiclinica bisogna che ci sia un’interazione positiva fra il malato e gli operatori sanitari che se ne occupano. Le Linee Guida citano un modello di assistenza delle malattie croniche come ideale di approccio incentrato sul malato. Esso richiede una stretta collaborazione fra quest’ultimo e i clinici che lo valutano. Si descrive anche il gruppo multidisciplinare ideale per studiare lacon, esso comprende medici, infermieri, dietisti, specialisti dell’attività fisica, farmacisti, dentisti, podologi ed esperti di problemi mentali e psicologici. Questi professionisti, tutti insieme, dovrebbero formulare un protocollo ...

JonataAngioli : @Patri25094418 Domanda su Sensi: 15 milioni più bonus è la valutazione complessiva? Cioè 15 li spendono per Sensi e… - MCaronni : @will_i_am_sag Non saprei, come valutazione complessiva direi che ci può stare, poi non so quanto siano interessati… - nuvematowvn : A quanto pare è una valutazione complessiva di tutti e 5 gli anni beh che dire -