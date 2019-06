“La Trattativa” | in prima serata su Rai2 il film di Sabina Guzzanti sui presunti rapporti

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019) Una-evento condotta da Andrea Montanari che introduce ilLa Trattativa die modera il dibattito a seguire questa sera alle 21.20 su. Saranno presenti in studio Giovanni Bianconi, giornalista del Corriere della Sera, Giuseppe Sottile de Il Foglio, Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e in collegamento Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano. Gli avvocati di Marcello Dell’Utri e del prefetto Mario Mori, invitati a partecipare, hanno declinato l’invito, dando disponibilità a un confronto dopo la fine del processo d’appello in corso. Anche il procuratore Nino Di Matteo, invitato a partecipare, ha ritenuto opportuno declinare l’invito. L'articolo “La Trattativa”, insuildisuitra Stato e mafia: l’anteproviene da Il Fatto Quotidiano.

