La situazione drammatica delle Alpi italiane | forte riduzione dei ghiacciai dei Tauri

Maltempo - situazione drammatica sul Lago di Como : fuga in massa da Dervio - si teme cedimento della diga di Premana [FOTO e VIDEO LIVE] : Emergenza nel Lecchese a Dervio, soprattutto nelle vicinanze del corso del torrente Varrone, dove è in corso l’evacuazione di diverse abitazioni, per il timore del cedimento della diga di Premana. Disposta anche l’evacuazione delle scuole del paese. La situazione viene costantemente monitorata dalle autorità e dalle forse dell’ordine. La Prefettura ha invitato tutti i cittadini di Dervio a lasciare le abitazioni. La diga è in ...

Prodi lancia l'allarme e attacca Salvini : 'situazione drammatica - finita la sua ascesa' : Romano Prodi resta uno degli storici leader del centro-sinistra italiano. Il suo ruolo operativo è ormai terminato, ma la sua opinione continua a creare dibattiti. Dal palco de "La Repubblica delle idee", che ha avuto luogo a Bologna, si è soffermato sullo scenario della politica italiana, fornendo idee abbastanza interessanti, seppur caratterizzate dall'essere comunque provenienti da una fonte di parte. Ad intervistarlo è stato il direttore de ...

Meteo shock - l’Uragano Artico flagella l’Italia : situazione drammatica per il maltempo - morti e dispersi [LIVE] : Meteo – Il maltempo che sta colpendo l’Italia in questa prima Domenica di Maggio ha ripercussioni drammatiche sul territorio: le piogge torrenziali, la neve abbondante fino a bassa quota, il vento impetuoso e le mareggiate stanno provocando un vero e proprio disastro con decine di feriti e purtroppo anche morti e dispersi. L’Uragano Artico che dalla scorsa notte sta flagellando il Nord Italia ha raggiunto raffiche di vento di ...

Lavoro in Italia : la 'drammatica' situazione italiana - donne e giovani i più colpiti - InvestireOggi.it : L'Italia è ancora distante dall'obiettivo sul Lavoro di Europa 2020 . Inizia così il rapporto di Openpolis sul Lavoro in Italia e in Ue che conferma la situazione Italiana non di certo brillante per ...