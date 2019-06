La sanità pubblica | trascurata dalla politica | cade a pezzi e nel silenzio dei cittadini

fondazioneserono

(Di giovedì 13 giugno 2019) La Fondazione GIMBE ha presentato il 4° Rapporto sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale (SSN): «Davanti al lento e progressivo sgretolamento della più grande operamai costruita in Italia – esordisce il Presidente Nino Cartabellotta – negli ultimi dieci anni nessun Esecutivo ha mai avuto il coraggio di mettere laal centro dell’agenda, ignorando che la perdita di un servizio sanitario pubblico, equo e universalistico, oltre a compromettere la salute delle persone e a ledere un diritto fondamentale tutelatoCostituzione, porterà ad un disastro sociale ed economico senza precedenti». Dal Rapporto GIMBE emerge la mancanza di un disegno politico di lungo termine per “preservare e potenziare” la– già invocato dal Presidente Mattarella nel discorso di fine anno – oltre che la scarsa attitudine degli attori della ...

