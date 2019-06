Meghan Markle e Rihanna sono migliori amiche

(Di giovedì 13 giugno 2019) La duchessa di Sussex, ex attrice e amica di diverse star di Hollywood, avrebbe una nuova amica "vip": la popstar, da poco trasferitasi in Gran Bretagna.Prima di diventare duchessa di Sussex,era un'attrice e faceva parte di un mondo molto diverso da quello dei reali d'Inghilterra. Anche dopo il suo trasferimento a Londra, la moglie del principe Harry ha mantenuto legami d'amicizia con diverse star hollywoodiane, come George e Amal Clooney, l'attrice Priyanka Chopra e la star del tennis Serena Williams. Non dovrebbe quindi stupire la notizia di una sua possibile amicizia con una delle più famose popstar dei nostri giorni: la pantera delle BarbadosSecondo quanto avrebbe rivelato una fonte al sito Radar Online, la duchessa e “Bad Riri” si conoscono da diversi anni, ma è stato solo dopo il matrimonio dicon il principe Harry e il trasferimento della popstar di “Umbrella” a Londra, che le due sarebbero diventate. “Hanno davvero molto in comune, in termini di stile e di ricerca della privacy nelle loro vite”, ha rivelato la fonte, che ha aggiunto: “ Si erano incontrate qualche volta prima chedivenisse molto famosa e hanno amici in comune ad Hollywood che le hanno messe in contatto di recente”.