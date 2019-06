La risposta del sindaco di Ferrara

Hong Kong - manifestanti sfondano cordone della polizia ed entrano nel Parlamento : la risposta col lancio di lacrimogeni : Da giorni a Hong Kong i cittadini sono scesi in strada in segno di protesta contro la legge, controversa, sulle estradizioni in Cina che l’assemblea legislativa avrebbe dovuto cominciare a esaminare oggi. Mentre le prime dimostrazioni si sono svolte senza incidenti, questo pomeriggio (ora locale) i manifestanti hanno tentato di avvicinarsi alla sede del Consiglio legislativo. Nel video, il momento in cui riescono a forzare un cordone di ...

Luigi e Irene a Temptation Island Vip? Arriva la risposta della coppia : Temptation Island Vip coppie: ci saranno Luigi e Irene di Uomini e Donne? Mentre le registrazioni di Temptation Island sono in corso, in molti si chiedono quali coppie famose parteciperanno a Temptation Island Vip, che tornerà su Canale 5 a settembre. Come lo scorso anno non mancheranno ex tronisti ed ex corteggiatori di Uomini e […] L'articolo Luigi e Irene a Temptation Island Vip? Arriva la risposta della coppia proviene da Gossip e Tv.

Fedez assente a X Factor 2019 : “Una grande perdita” - la risposta del rapper : Fedez assente a X Factor 2019, il rapper ha lasciato il tavolo dei giudici dopo cinque anni A X Factor 2019 non ci sarà Fedez. L’ormai ex giudice ha lasciato il tavolo dopo ben cinque edizioni, ricche di successi e risate. In pochi si aspettavano un suo addio, a dire il vero, perché Fedez giudice […] L'articolo Fedez assente a X Factor 2019: “Una grande perdita”, la risposta del rapper proviene da Gossip e Tv.

I beni comuni sono la risposta alla destra. Per questo aderisco all’appello del professor Lucarelli : L’ultima tornata elettorale ci ha consegnato un Paese diverso, impaurito, insicuro. Più della metà degli aventi diritto invece ha scelto di non votare, preferendo l’astensione. Quando la democrazia viene meno, a farsi spazio è la destra: abbiamo prodotto il primo partito di estrema destra in Europa e in Occidente! Che ha un’ideologia potente di società, lo si vede in questi giorni con la volontà di sospendere il Codice degli ...

FOTO – Tweet sbagliato del Napoli – Esilarante la risposta dei followers : La SSC Napoli ha annunciato il ritiro di Dimaro con il consueto Tweet. Purtroppo nel Tweet è stato scritto giugno anziché luglio ed il popolo dei social non è stato per nulla clemente esibendosi in fulgidi esempi di ironia partenopea. Il Tweet sbagliato è stato subito “punito” dagli utenti di Twitter Continua a leggere su ForzAzzurri: Infortunio Neymar – Il comunicato della Federazione brasiliana Calciomercato Napoli, in ...

Tweet sbagliato del Napoli – Il risposta dei follower è esilarante – FOTO : La SSC Napoli ha annunciato il ritiro di Dimaro con il consueto Tweet. Purtroppo nel Tweet è stato scritto giugno anziché luglio ed il popolo dei social non è stato per nulla clemente esibendosi in fulgidi esempi di ironia partenopea. Il Tweet sbagliato è stato subito “punito” dagli utenti di Twitter Continua a leggere su ForzAzzurri: Infortunio Neymar – Il comunicato della Federazione brasiliana Calciomercato Napoli, in ...

Tweet sbagliato della SSC Napoli – La risposta del web non si fa attendere – FOTO : La SSC Napoli ha annunciato il ritiro di Dimaro con il consueto Tweet. Purtroppo nel Tweet è stato scritto giugno anziché luglio ed il popolo dei social non è stato per nulla clemente esibendosi in fulgidi esempi di ironia partenopea. Il Tweet sbagliato è stato subito “punito” dagli utenti di Twitter Continua a leggere su ForzAzzurri: Infortunio Neymar – Il comunicato della Federazione brasiliana Calciomercato Napoli, in ...

Presidi sanitari a Ragusa Ibla : la risposta del sindaco Cassì : Il sindaco Cassì risponde su Presidi sanitari a Ragusa Ibla e su asfaltatura strade. Le questioni erano state poste dai consiglieri grillini

Clarissa Marchese riceve delle minacce di morte. La sua risposta - : Marina Lanzone La polemica è partita da un post "infelice" pubblicato dalla ex Miss Italia sul suo profilo Instagram. La situazione è, però, sfuggita di mano La neo-sposa Clarissa Marchese ha ancora gli occhi puntati su di lei. La polemica, nata da una sua frase “infelice” in risposta a chi aveva criticato il suo look nuziale, ha preso una piega sbagliata. A quanto pare qualcuno ha augurato alla ex Miss Italia di morire e lei non è ...

Mielofibrosi : tassi di risposta del 30% con fedratinib : Celgene Corporation ha annunciato la presentazione di un’analisi aggiornata dei dati dello studio di fase 2 JAKARTA2 che mostrano tassi di risposta clinicamente significativi con febratinib, farmaco sperimentale (non autorizzato in Italia), in pazienti con Mielofibrosi precedentemente trattati con ruxolitinib (farmaco autorizzato in Italia). Questa analisi aggiornata di febratinib ha utilizzato i principi di ‘intent-to-treat’ (ITT) e una ...

MotoGp – Jorge Lorenzo ringrazia Taylor Mega sui social : non si fa attendere la risposta della sexy influencer [FOTO] : Jorge Lorenzo ringrazia Taylor Mega sui social per la sua visita al Gp d’Italia: la risposta della sexy influencer non si fa attendere Il Gp d’Italia di MotoGp ha regalato grande spettacolo, in pista e non solo. Ad attirare l’attenzione sono stati anche gli ospiti speciali che hanno popolato il paddock e fatto visita ai box dei campioni delle due ruote. Tra questi c’era anche la sexy Taylor Mega: l’influencer ...

Motori – Fusione FCA-Renault - arriva la prima “ermetica” risposta ufficiale del CdA francese : Fusione FCA-Renault, ecco il comunicato ufficiale del primo responso del Consiglio di Amministrazione del Gruppo francese Come sappiamo, ieri si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Renault, per discutere della proposta di Fusione fatta la scorsa settimana da FCA, dopo diverse tensioni dovute all’astensione dei nipponici di casa Nissan e alla pressioni del Governo francese di riuscire ad accaparrarsi un posto di ...

“Fonseca - Ismaily e Marcos Antonio alla Roma?” - la risposta dell’ex vice allenatore di Lucescu : “Fonseca, Ismaily e Marcos Antonio alla Roma? Mi intrigano tutte e tre le cose per motivi diversi. Fonseca, dal mio punto di vista, ha sfruttato tre anni del nostro lavoro, ha sempre giocato con la nostra squadra e quando ha cambiato un paio di giocatori ha perso, e in tre anni ha lanciato pochissimi giovani. E’ un buon allenatore, ha vinto, però in un campionato che non è più veritiero, essendo fallite Dnipro e Metallist e con ...

Spread Btp/Bund apre a 290 dopo lettera di risposta dell’Italia all’Ue. Il 5 giugno decisione su procedura di infrazione : La lettera di risposta dell’Italia all’Unione europea condiziona l’avvio di scambi sui mercati, con lo Spread tra Btp e Bund che apre in rialzo rispetto alla scorsa settimana. Il differenziale di rendimento tra il decennale italiano e tedesco, che venerdì aveva chiuso a 287 punti base, si allarga a 290 punti base, dopo aver toccato un massimo di 292 punti. Il rendimento del Btp si attesta così al 2,68%. Primi scorci di giugno ...