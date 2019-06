La Regione Sardegna riparte dal ritorno dei vitalizi per consiglieri

Sardegna - destino della Lega in Regione si decide al Tar : Bisognera' attendere qualche giorno per sapere se 15 consiglieri regionali, fra i quali 8 della Lega, proclamati eletti in Sardegna il 20 marzo scorso potranno conservare il loro posto. Stamane davanti al Tar si sono tenute le prime udienze di tre distinti ricorsi elettorali e i giudici amministrativi si pronunceranno a breve. Il principale - presentato dagli ex consiglieri regionali dell'Upc Antonio Gaia e Pierfranco Zanchetta e dalla candidata ...