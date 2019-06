La prima canna della storia

wired

(Di giovedì 13 giugno 2019) Ben 147 milioni di persone, in giro per il mondo, fumano labis, e per molte di queste l’obiettivo è proprio quello di sentire gli effetti stupefacenti del composto psicoattivopianta, il tetrabinolo, o Thc. Tuttavia, sebbene oggi conosciamo bene le proprietà psicoattivebis, rimane ancora poco chiaro in che modo e quando gli essere umani le abbiano scoperte in passato. A provare a risolvere questo mistero sono stati i ricercatori del Max Planck Institute e dell’Accademia delle scienza cinese, secondo cui i primi esseri umani a fumarla, consapevoli dei suoi effetti psicoattivi, si trovavano in Cina centrale orientale ben 2.500 anni fa. Lo studio su Science Advances. (foto: Xinhua Wu) Per capirlo, i ricercatori hanno analizzato con la spettrografia di massa i composti chimici conservati in dieci bruciatori di incenso ritrovati in antiche sepolture ...

