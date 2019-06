La polizia di Hong Kong ha arrestato 11 manifestanti per le proteste contro l’emendamento

Hong Kong - polizia carica i manifestanti vicino al Parlamento. Rinviata discussione su legge estradizione : Migliaia di persone sono scese in strada a Hong Kong per manifestare contro un disegno di legge che consentirebbe l'estradizione verso la Cina. Questa mattina i manifestanti hanno bloccato le strade principali attorno agli edifici governativi di questa regione amministrativa speciale. La polizia di Hong Kong ha fatto uso dei lacrimogeni per respingere i manifestanti che provano ad avvicinarsi al palazzo del parlamento, riferiscono i media locali ...

Hong Kong - manifestanti sfondano cordone della polizia ed entrano nel Parlamento : la risposta col lancio di lacrimogeni : Da giorni a Hong Kong i cittadini sono scesi in strada in segno di protesta contro la legge, controversa, sulle estradizioni in Cina che l’assemblea legislativa avrebbe dovuto cominciare a esaminare oggi. Mentre le prime dimostrazioni si sono svolte senza incidenti, questo pomeriggio (ora locale) i manifestanti hanno tentato di avvicinarsi alla sede del Consiglio legislativo. Nel video, il momento in cui riescono a forzare un cordone di ...

Hong Kong.Media - polizia : in atto rivolta : 11.21 I manifestanti che protestano contro la legge sull'estradizione in Cina,sono entrati nella sede del Parlamento di Hong Kong e la polizia antisommossa ha risposto con gas lacrimogeni e fumogeni all'interno dell'edificio. Lo riporta il South China Morning Post,secondo cui alcuni membri dell'assemblea forniscono fazzoletti e acqua agli intossicati. Il capo della polizia ha appena reso noto che gli scontri sono stati riclassificati come ...

Hong Kong - linea dura sulla legge per l’estradizione in Cina. Scontri con la polizia durante il corteo : La manifestazione oceanica che ha portato oltre un milione di persone in strada non ha suscitato la reazione sperata. Anzi: Pechino ha ribadito che la sua posizione resta quella di sostenere la controversa legge sull’estradizione forzata di sospetti criminali in Cina in via di approvazione a Hong Kong e si oppone alle “interferenze esterne”. Lo stesso governo dell’ex colonia britannica -tornata nel 1997 sotto ...

Hong Kong : scontri furiosi tra polizia e manifestanti - in piazza un milione di persone : scontri furibondi a Hong Kong durante una manifestazione di piazza, scontri che sono proseguiti per almeno quattro ore tra le vie e le piazze centrali dell'ex colonia britannica e che hanno visto fronteggiarsi centinaia di agenti di polizia equipaggiati in assetto antisommossa e non meno di 800mila manifestanti. Secondo alcuni osservatori esterni, la folla sarebbe stata anche ben più numerosa, forse un milione di persone; sicuramente la ...

Hong Kong - scontri tra polizia e manifestanti : un milione in piazza contro l’estradizione in Cina : scontri fra polizia e manifestanti sono scoppiati oggi a Hong Kong, durante una massiccia protesta contro il progetto di legge del governo locale, pro Pechino, che autorizzerebbe le estradizioni verso la Cina continentale di sospetti criminali. Secondo gli organizzatori sarebbero scese in strada oltre un milione di persone. Le cifre date dalla polizia sono molto ridimensionate: secondo gli agenti i manifestanti che oggi hanno sfilato per 7 ore ...