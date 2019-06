La nuova serie tv che fa scandalo prima di andare in onda

Jude Law - dopo The New Pope una nuova serie SKY (The Third Day) : Non c’è due senza tre, così dopo The Young Pope e The New Pope, Jude Law sarà di nuovo protagonista di una nuova serie co-prodotta da Sky e HBO. Si tratta di The Third Day, prima produzione originale di Sky Studios (che è una nuova etichetta produttiva di Sky) alla cui produzione, oltre a Sky e HBO, partecipano anche Brad Pitt con la sua compagnia Plan B e Punchdrunk International. Il nuovo progetto punta su un gruppo ...

nuova BMW Serie 3 Touring - In Italia con prezzi da 43.450 euro : La BMW ha diffuso il listino per il mercato Italiano della Nuova Serie 3 Touring. Per la wagon tedesca i prezzi partono da 43.450 euro per la 320d base, equipaggiata con il 2.0 litri diesel da 190 CV, che al momento rappresenta la motorizzazione dingresso. Solo la base col manuale. La gamma si articola poi in quattro allestimenti: Business Advantage, Sport, Luxury fino al più ricco M Sport. La 320d esiste sia a trazione posteriore sia ...

Dune The Sisterhood - la nuova serie firmata da Denis Villeneuve : Il film dedicato a Dune di Denis Villeneuve è fissato nelle sale per il 20 novembre del 2020, ma per il regista non sarà un addio al mondo ideato da Frank Herbert con la sua celebre saga perché è stato incaricato di realizzare una nuova serie dal titolo Dune: The Sisterhood. Insomma una serie originale basata sulla potente e misteriosa sorellanza delle Bene Gesserit. Per realizzare la serie è stato coinvolto come sceneggiatore anche John Spaihts ...

1994 - trailer della nuova serie con Stefano Accorsi e Miriam Leone : trailer promozionale di 1994, la serie televisiva in onda prossimamente su Sky che racconta gli anni che hanno cambiato l'Italia a cavallo fra Prima e Seconda Repubblica

The Third Day nuova miniserie HBO e Sky che aumenterà le produzioni originali grazie alla proprietà Comcast-Universal : Il futuro dopo Chernobyl è sempre più roseo sia nei rapporti tra Sky e HBO che in casa della sola Sky, società paneuropea presente in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria e ormai parte del gruppo Comcast-Universal. Il rapporto tra le due sponde dell'Atlantico, per la condivisione di produzioni di qualità tra HBO e Sky Atlantic è iniziato quando Universal non aveva ancora comprato la piattaforma europea.Certo sul lungo periodo, con ...

The Third Day - Jude Law sarà protagonista di una nuova miniserie Sky e HBO : The Third Day, Jude Law sarà protagonista della nuova co-produzione Sky e HBO, prodotta dalla nuova arrivata Sky Studios e dalla Plan B di Brad Pitt.La relazione lavorativa tra Jude Law, Sky e HBO pare non sia destinata a fermarsi, dopo The Young Pope e il sequel The New Pope di Paolo Sorrentino. I due canali infatti hanno annunciato la produzione della miniserie The Third Day con Jude Law come protagonista, prodotta da Sky Studios e dalla Plan ...

Motori – nuova BMW Serie3 Touring - ecco le prime immagini [GALLERY] : Nuova Bmw Serie3 Touring, le prime immagini della bavarese più venduta in europa, convince per il design e le accortezze tecnologiche BMW ha presentato lo scorso ottobre la sua Serie3 Berlina, ma ancora non ha presentato la versione Touring, la versione Berlina di questa vettura ha visto l’inizio della sua commercializzazione all’inizio del 2019. Durante questi mesi sono state diverse le immagini che ritraevano, come di prassi, ...

BMW<br> - La nuova serie 3 è anche Touring : La BMW rinnova la tradizione e presenta la Serie 3 Touring, che affianca la berlina recentemente presentata. Si tratta della sesta generazione dellapprezzata wagon tedesca, che giunge a 32 anni dal debutto del modello originale dopo oltre 1,7 milioni di esemplari venduti. L'impostazione è quella di sempre, con un tocco di sportività e dinamismo e uniniezione di tecnologia che le permettono di affrontare a testa alta uno dei segmenti più ...

La nuova serie di Josh Hartnett dopo Penny Dreadful è Paradise Lost - nel cast anche Bridget Regan : Josh Hartnett torna protagonista sul piccolo schermo con la nuova serie dal titolo Paradise Lost, prodotta da Spectrum Originals e Paramount Network. dopo la fine di Penny Dreadful, serie sovrannaturale di Showtime terminata nel 2016 dopo tre stagioni, l'attore era scomparso dalla circolazione, apparendo di rado in qualche film. Il progetto è descritto come un mistero gotico su Frances, una psichiatra che decide di trasferirsi con la sua ...

Rilasciate le prime immagini di 1994 - la nuova serie originale Sky : Sono state Rilasciate oggi le primissime immaginidi 1994, capitolo finale della serie originale Sky prodotta da Wildside che racconta gli anni che hanno cambiato il Paese a cavallo fra Prima e Seconda Repubblica attraverso gli occhi e le storie di persone comuni, la cui vita si intreccia con quelle dei protagonisti del terremoto politico, civile e di costume che segnò la prima metà degli Anni ‘90. La serie, prossimamente in ...

Chernobyl : debutta stasera la nuova serie di Sky Atlantic : In esclusiva stasera su Sky Atlantic, la prima puntata della serie che racconta del più grande disastro nucleare della storia, Chernobyl.

Undone - il teaser della nuova serie animata per adulti : http://www.youtube.com/watch?v=QgyYtPq-4hw Di recente c’è grande fermento nel mondo delle serie d’animazione dedicate a un pubblico adulto, in particolare dopo successi come quello di BoJack Horseman. E proprio dai creatori di questo titolo diffuso su Netflix, Kate Purdy e Raphael Bob-Waksberg, arriva una nuova produzione animata che sarà questa volta però esclusiva di Amazon Prime Video. S’intitola Undone e in questi giorni è ...

E3 2019 : Microsoft annuncia una nuova versione del controller premium - Xbox Elite Wireless Controller Series 2 : La conferenza Microsoft sta continuando in queste ore e, oltre ad una serie di nuovi titoli annunciati, la società di Redmond ha annunciato anche un nuovo Controller dedicato a chi vuole la massima versatilità.Il nuovo Xbox Elite Wireless Controller Series 2 offre, come riportato dall'account ufficiale YouTube di Xbox, oltre 30 nuovi modi di giocare come un professionista: sarete in grado di regolare gli stick, preimpostare il vostro stile di ...

Alessio Boni diventa il padre della Vespa in Enrico Piaggio un sogno italiano casting a Pisa per la nuova miniserie di Rai 1 : Enrico Piaggio un sogno italiano, casting a Pisa il prossimo 12 giugno a Pisa. Continua il momento d’oro di Alessio Boni, che dopo La Compagnia del Cigno e Il Nome della Rosa (fresco della candidatura ai Globi d’Oro 2019) interpreterà il delicato ruolo di un mito della storia italiana, Enrico ...