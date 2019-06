La moglie di Giorgio Faletti | Nei mesi prima di morire aveva il terrore che

huffingtonpost

(Di giovedì 13 giugno 2019) “Neidipaura che si dimenticassero del suo lavoro. Perciò, in maniera quasi ossessiva porto avanti i suoi progetti, anche se tocco le sue cose e ho sempre dentro un dolore”. A parlare è Roberta Bellesini, vedova di. Ospite di Vieni da Me di Caterina Balivo, Bellesini ha raccontato in una lunga intervista aneddoti della vita privata e professionale del marito. Che nelle ultime settimanedella morte “ilche ciò chescritto andasse perso”.Roberta evissero insieme per quattordici anni: “Ci conoscemmo a casa di amici durante una partita di calcio, la finale degli Europei del 2000. Sapevo chi era, mi piaceva anche quello che faceva in tv. I suoi personaggino un umorismo che non erano volgari ma raccontavano la vita piemontese”.Meno di due anni dopo, ...

