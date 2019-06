La lettera del direttore di Internazionale al nuovo sindaco di Ferrara

Sossio e Ursula - le parole dell’ex dama gelano : la lettera pubblica per il cavaliere di UeD : Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore, vivono insieme e aspettano una figlia, eppure qualcosa sembrerebbe essersi già incrinato tra i due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne. A renderlo noto al pubblico è stata proprio Ursula. La donna, che ha 40 anni e fa la parrucchiera a Taranto, città dove da qualche mese vive anche Sossio, ha dei dubbi in merito al sentimento del compagno e glielo ...

Morte Reyes - le clamorose dichiarazioni del cugino sopravvissuto : “stavamo letteralmente volando” : Il cugino di Reyes sopravvissuto all’incidente ha raccontato cosa sia successo sull’auto prima dell’incidente Emergono nuove e clamorose indiscrezioni sull’incidente che tolto la vita a Josè Antonio Reyes e al cugino Jonathan, lasciando gravemente ferito invece l’altro cugino Juan Manuel Calderon. AFP/LaPresse Proprio quest’ultimo è stato sentito dalla Guardia Civil nella giornata di oggi, rivelando ...

Hazard è un calciatore del Real Madrid : la lunga lettera d’addio al Chelsea : “Giochero’ nel Real Madrid, non e’ un segreto, era il mio sogno da bambino, fin da quando ho segnato il mio primo gol. Ho cercato di fare del mio meglio per non distrarre me stesso o la squadra in questo difficile periodo di speculazione e attenzione da parte dei media, specialmente negli ultimi mesi. Ora i club hanno raggiunto un accordo. Spero capiate la mia decisione”. Eden Hazard scrive un lungo post sui social ...

Migranti - lettera dei vescovi del Lazio : "Ogni povero è figlio di Dio - no intolleranza e razzismo" : Il messaggio ai fedeli per la solennità di Pentecoste: "Tensioni sociali hanno raggiunto livelli preoccupanti"

Migranti - lettera-appello di Mediterranea : "Perché questo accanimento del governo?" : 700 persone alla deriva in 24 ore nel Mediterraneo senza Ong. Una nave commerciale che ha salvato 50 Migranti verso...

Franco Bechis sulla lettera della Commissione Ue : "L'ombra di un nuovo governo Monti" : "C'è un solo governo che la Commissione europea vorrebbe ancora oggi alla guida dell'Italia, ed è proprio l'esecutivo che meno rimpiangono gli italiani: quello che fu guidato da Mario Monti", esordisce Franco Bechis in un commento su Il Tempo in cui mette in guardia circa le prossime mosse di Bruxel

Grande Fratello - la De Andrè bacia prima la lettera del fidanzato e poi Gennaro - il brutto sospetto in diretta : Siamo ormai agli sgoccioli. Pochissimi giorni separano il pubblico televisivo dalla finale del Grande Fratello e si susseguono già pronostici e scommesse su chi sarà il vincitore del reality show. Una delle grandi protagoniste di questi mesi all’interno del programma televisivo e della Casa è certam

La lettera della Commissione UE all’Italia : bocciati reddito di cittadinanza e quota 100 : In arrivo la conferma ufficiale della Commissione Ue: Bruxelles ha bocciato i provvedimenti del governo gialloverde e starebbe aprendo alla procedura d'infrazione per debito contro l'Italia. Una per una, da reddito di cittadinanza a quota 100, le misure dell'esecutivo sarebbero responsabili della stagnazione economica e dell'instabilità finanziaria del Paese.Continua a leggere

Cosa aspettarsi dalla lettera di Bruxelles sui conti pubblici dell'Italia : È il giorno della lettera da Bruxelles. E non c'è nulla di buono da aspettarsi. La Commisisone Ue sui bilanci degli Stati membri invierà le sue raccomandazioni ufficiali all'Italia dopo le richieste di chiarimento avute attraverso le comunicazioni inviate da Tria qualche giorno fa, oggetto di tensioni nel governo per le indiscrezioni fuoriuscite. E la lettera da Bruxelles potrebbe essere il primo passo nella direzione dell'avvio di una procedura ...

I classici della letteratura su Instagram? È William Shakespeare il più “social” di tutti : “Romeo e Giulietta”, al tempo dei social: non è il titolo di qualche fantasioso riadattamento del celebre dramma shakespeariano, bensì quello che accade se ci si chiede quale sia l’opera letteraria più celebre su Instagram. Lo scrittore, ovviamente, è William Shakespeare: ma la lista degli autori più citati e “seguiti” sul noto social network è lunga, e comprende anche Jane Austen e Dostoevsky.

Procura Roma apre inchiesta sulla diffusione della bozza della lettera di Tria : Dopo la denuncia depositata dal ministro dell’Economia Giovanni Tria, per la diffusione di una bozza della lettera di risposta, indirizzata all’Unione europea, sull’evoluzione del debito italiano nel 2018, arriva l’inchiesta della Procura di Roma.La denuncia del titolare di via XX settembre ipotizzava i reati di divulgazione di atti secretati e violazione di segreto d’ufficio. L’inchiesta è al momento ...

lettera Tria a UE : la nota del Mef e il punto della situazione : Lettera Tria a UE: la nota del Mef e il punto della situazione Il braccio di ferro con la Unione è ricominciato e l’esponente principale in questa sfida a distanza tra Roma e Bruxelles è sicuramente, da parte dell’esecutivo italiano, Giovanni Tria. Il ministro dell’economia. Ricordiamo che l’Unione ha chiesto un taglio della spesa pubblica. Il vero nodo gordiano risiede nel tipo di spesa: da Bruxelles sembra che sia ...

Spread Btp/Bund apre a 290 dopo lettera di risposta dell’Italia all’Ue. Il 5 giugno decisione su procedura di infrazione : La lettera di risposta dell’Italia all’Unione europea condiziona l’avvio di scambi sui mercati, con lo Spread tra Btp e Bund che apre in rialzo rispetto alla scorsa settimana. Il differenziale di rendimento tra il decennale italiano e tedesco, che venerdì aveva chiuso a 287 punti base, si allarga a 290 punti base, dopo aver toccato un massimo di 292 punti. Il rendimento del Btp si attesta così al 2,68%. Primi scorci di giugno ...