La Finanza alla Fondazione Falcone Acquisito l' elenco delle scuole invitate per il 23

Colossi miliardari e garanti d'alta Finanza - ora il Genoa potrebbe rimpiangere Gallazzi : Giulio Gallazzi potrebbe rappresentare uno dei più grandi rimpianti della storia del Genoa. Parliamo dell'uomo dei fondi, che, insieme a Beniamino Anselmi e i suoi partner miliardari, aveva tentato di acquistare il club più antico di Italia nell'estate del 2017. Fondi miliardari e garanti di prestigio, quando Gallazzi tentò di comprare il Genoa L'affare era partito nel migliore dei modi, tanto da spingere Enrico Preziosi a dichiarare la società ...

Sequestrati 150 chili di marijuana nel Milanese : due persone arrestate dalla Guardia di Finanza : Sequestrati a Sesto San Giovanni in provincia di Milano circa 150 chilogrammi di marijuana e 3 di hashish trovati in un magazzino dopo un’operazione di controllo della Guardia di finanza partita da Macerata. Le Fiamme gialle hanno arrestato due persone e hanno anche trovato l’attrezzatura per il confezionamento sottovuoto dello stupefacente. L’indagine che ha portato al sequestro è partita dal controllo di un furgone a noleggio guidato da ...

Sequestrata società a Vittoria dalla Guardia di Finanza : finto fallimento : Avrebbero provocato il fallimento della loro società. La Guardia di Finanza ha arrestato tre persone e sequestrato una società con sede a Vittoria

Filippetti : 'A Londra il mondo della Finanza è convinto che Guardiola andrà alla Juventus' : In questi giorni si rincorrono diverse voci sul futuro allenatore della Juventus. Al momento ci sono due fazioni ben distinte: una che dà Maurizio Sarri come candidato numero uno per sostituire Massimiliano Allegri e la seconda che, invece, crede nell'ipotesi Pep Guardiola. Dunque, solo una volta che la Juve comunicherà ufficialmente il nome del nuovo tecnico si capirà chi avrà ragione. Nel frattempo le voci continuano a rincorrersi e molti ...

Luca Palamara - tutti i viaggi e le vacanze individuate dalla Guardia di Finanza : da Madonna di Campiglio a Dubai : Da Madonna di Campiglio a Dubai, passando per la campagna toscana e le cristalline acque di Favignana in Sicilia. Nel decreto di perquisizione emesso dalla procura di Perugia per Luca Palamara, il pm di Roma indagato per corruzione e rivelazione di segreto ci sono quelle che gli investigatori definiscono le “utilità”. È indagando su Fabrizio Centofanti, l’imprenditore dei ‘regali’ rinviato a giudizio ...

La star di YouTube St3pny multato dalla Guardia di Finanza risponde alle accuse : "ho sempre pagato le tasse in buona fede" : Nella giornata di ieri il sito AGI riportava una notizia in cui si parlava di un famosissimo YouTuber, St3pny, che avrebbe evaso le tasse. La Guardia di Finanza ha affermato che la star di YouTube avrebbe evaso un milione di Euro in 5 anni. Per la precisione, il sito AGI riporta che "St3pny non ha evaso tasse per un milione di Euro, ma Iva per 400 mila Euro; in più non ha dichiarato 600 mila Euro di redditi in cinque anni, che in termini di ...

Procura di Roma - il pm Luca Palamara perquisito dalla Guardia di Finanza : “Indagato per corruzione” : Una perquisizione da parte della Guardia di Finanza è in corso nei confronti di Luca Palamara, l’ex consigliere del Csm ed ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati. La perquisizione, secondo quanto si apprende, rientra nell’ambito dell’inchiesta avviata dalla Procura di Perugia nei confronti del magistrato, indagato per corruzione, e di altri soggetti. L'articolo Procura di Roma, il pm Luca Palamara perquisito dalla Guardia di ...

SPY Finanza/ Dagli Usa un nuovo allarme per far scattare il Qe4 : Dagli Usa arriva un segnale importante che spiana la strada a una politica monetaria espansiva da parte della Federal Reserve

Caserta : 7 docenti universitari segnalati dalla Finanza per doppio incarico : La Guardia di Finanza ha segnalato per danno erariale sette docenti dell'Università Vanvitelli di Caserta. Secondo gli accertamenti effettuati dalle Fiamme Gialle, i professori tenevano dei corsi presso le facoltà di architettura e ingegneria, ma al contempo svolgevano anche attività private senza le autorizzazioni del caso. In questo modo, dunque, i docenti sono riusciti ad accumulare compensi illeciti per un totale di 1,6 milioni di euro.Le ...