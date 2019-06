huffingtonpost

(Di giovedì 13 giugno 2019) L’umanità non conosce la sua collocazione nel mondo perché non ha ancora imparato ad abitare, cioè a esistere, decreta il filosofo del paesaggio Massimo Venturi Ferriolo nel suo ultimo libro “Oltre il giardino”.L’uomo nel corso del tempo ha prodotto molte cosmogonie poetiche – è vero – dove colloquia con gli altri elementi della natura, tutti suoi coinquilini, ma oggi osserva la natura come altro da lui, inaugurando una nefasta contrapposizione.Pensiamo solo alle conseguenze di considerare l’ambiente come in fondo esterno all’uomo. È La parola stessa ambiente a tradire la non appartenenza dell’essere umano a quest’insieme, il suo porsi “qua, al di sopra, mai con”. Al contrario ladel giardino professata dall’autore in linea con i movimenti ambientalisti dei giovani ...

HuffPostItalia : La filosofia dell’emergenza verde -