La donna che fu la procuratrice nel caso dei “Central Park Five” si è dimessa da

Brindisi - donna maltrattata per 18 anni dal marito e dalla suocera : mangiava anche avanzi : Quella che arriva dalla provincia di Brindisi, precisamente da Ceglie Messapica, è una storia davvero agghiacciante. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, pare che una donna di 37 anni (le cui generalità non sono state comunicate per ovvi motivi di tutela della privacy) sia stata sottoposta per 18 lunghi anni a vessazioni continue da parte del marito e della suocera 58enne. La donna era sprofondata in un vero e proprio incubo: spesso ...

Restare invalida a vita per una zecca : è quanto accaduto ad una donna che voleva proteggere il proprio gatto : Quante volte capita di dover togliere delle zecche dai nostri amici a quattro zampe? Ma pensare di Restare invalidi a vita per questo ha quasi dell’assurdo. Eppure è quanto accaduto ad una donna britannica. Joanne Baskett, 46enne, che ha individuato una zecca addosso al suo gatto e così ha deciso di toglierlo, ma il parassita si è attaccato alla sua pelle. La donna a quel punto lo ha tolto con un apposito strumento, però era ormai troppo ...

Live-Non è la D'Urso - Manuela Villa : " Pamela Prati non si è resa conto che Mark Caltagirone è una donna" : Pamela Prati e Mark Caltagirone, il falso matrimonio a Live-Non è la D'Urso è vicino a una svolta. A parlare è Manuela Villa: "La Prati non si è ancora resa conto che Caltagirone è una donna". La conduttrice Barbara D'Urso, che da tempo cerca di mettere un punto a questa intricata storia, è sotto ch

Che spettacolo di donna! Lo scatto di Anna Tatangelo : Anna Tatangelo è tornata a far parlare di sé con uno scatto decisamente hot che ha fatto impazzire il web. Alcuni però sottolineano: “Cosa ci hai trovato in Gigi D’Alessio?” Tra i numerosi scatti seducenti condivisi sui social, la cantante ha deciso di condividerne uno in cui è sdraiata sul divano in una posa provocante, indossando nient’altro che un top nero che mette in bella mostra l’abbondante décolleté. Capelli sciolti e una ...

Prato - parte processo contro donna che ha avuto figlio con 15enne : Prato, parte processo contro donna che ha avuto figlio con 15enne L’uomo è accusato di alterazione dello stato civile, mentre la moglie deve rispondere di atti sessuali con minore e violenza sessuale. La difesa ha chiesto al giudice di poter effettuare il rito abbreviato Parole chiave: ...

Al via il processo contro la donna di Prato che ha avuto un figlio da un 15enne. Il marito : "Ho la coscienza pulita" : È iniziata l’udienza presso il tribunale di Prato per incardinare il rito abbreviato del processo contro la 31enne pratese accusata di aver avuto rapporti sessuali con un minorenne, oggi quindicenne, da cui ha avuto un figlio la scorsa estate.La donna è accusata di atti sessuali con minore e violenza sessuale: la procura di Prato aveva chiesto per lei il giudizio immediato, ma il collegio difensivo della donna - composto da ...

Leodori : grazie forze dell’ordine per prontezza riflessi che ha permesso di salvare donna : Roma – “Voglio ringraziare il Comando provinciale dei Carabinieri di Roma e il militare che ha salvato la vita di una donna e ha permesso di mettere al sicuro anche la figlia. La sua sensibilita’ e professionalita’ sono una medaglia per chi svolge con dedizione il proprio lavoro nell’Arma. Un ringraziamento anche ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118 per l’intervento tempestivo”. Cosi’ in un ...

Disse no alle nozze combinate per sposare la donna che amava - aggredito e accoltellato : È successo in provincia di Brescia. In ospedale è finito un 45enne di origini indiane, che ai carabinieri ha raccontato di...

Madonna sbotta : "La mia età? Viene detta solo perché sono donna" - : Carlo Lanna Senza mezzi termini Madonna si sfoga su i social dopo la pubblicazione di un articolo a lei dedicato dal New York Times, accusando la giornalista di sessismo Dopo un periodo di lungo silenzio, la voce pungente e fuori dagli schemi di Madonna è tornata a farsi sentire. L’artista sta per lanciare in commercio il suo nuovo album e recentemente si è lasciata intervistare dal New York Times. Il prestigioso magazine ...

Segreti napoletani : il cimitero delle Fontanelle e la capa che suda di donna Concetta : A via Fontanelle, sul limitare del Rione Sanità, si erge l?antico cimitero delle Fontanelle. In questa suggestiva necropoli sono conservati i resti di circa 40.000 defunti, tra le...

E' morta la donna che si era data fuoco per amore : Non ce l'ha fatta la donna che nel pomeriggio si era data fuoco per amore. Il perché era tutto in una serie di messaggi inviati dal cellulare. Il come ha sorpreso gli abitanti di Montelupo Fiorentino che hanno visto una donna cospargersi di benzina e darsi fuoco a poca distanza dal campo sportivo del centro alle porte di Firenze. Subito sono accorsi per domare le fiamme e hanno chiamato aiuto. I carabinieri della stazione di Montelupo Fiorentino ...

Ti sforzi a fare la cacca? Può venirti una terribile patologia : il caso della donna che ha perso la memoria : Voleva espellere le sue deiezioni intestinali, ed invece si è sforzata tanto da liberarsi perfino dei ricordi. Protagonista di questa vicenda ai limiti dell' assurdo è una donna cinese di Hong Kong, la quale, assieme agli escrementi scaricati dopo diversi giorni di costipazione, ha lasciato andare,

La polizia ha interrogato Neymar per le foto della donna che lo accusa di stupro : La stella del PSG e della nazionale brasiliana, Neymar, è stato interrogato dalla polizia brasiliana di Rio de Janeiro per aver divulgato sui social immagini intime di Najila Trindade Mendes de Souza, la giovane modella che lo ha accusato di stupro. Il calciatore si e' presentato in carrozzella dopo essersi infortunato alla caviglia due giorni fa nell'amichevole del Brasile con il Qatar. Uscendo dal commissariato, il calciatore si ...