La diversa bellezza | le fotografie di Emiliano Mancuso in mostra a Roma

(Di giovedì 13 giugno 2019) Apre al pubblico venerdì 14 giugno, “Una. Italia 2003 - 2018”, dedicata al lavoro di,il fotografo scomparso prematuramente lo scorso anno. Laè a cura di Renata Ferri che ha selezionato quattro differenti corpi di lavoro realizzati lungo l'arco di quindici anni in cui emerge un'umanità dolente, un'Italia ferita e alla costante ricerca della sua identità in un perenne oscillare tra la conferma dello stereotipo e la cartolina malinconica.ha usato tecniche e linguaggi diversi: bianco e nero, colore, immagini digitali o analogiche. E le polaroid, importanti poiché nella loro immediatezza accompagnano il passaggio dell’autore dall’immagine fissa a quella in movimento che lo porterà, nell’ultima parte della sua vita, a essere regista. Senza abbandonare il suo terreno d’indagine, semmai amplificandolo grazie all’audio e al video, ...

